Trotz herausforderndem Marktumfeld weiterhin auf Wachstumskurs

* Operatives Ergebnis um 40 % gesteigert - EUR 46,5 Mio. * Neugeschäftsvolumen trotz COVID-19 um 11 % erhöht - EUR 1,1 Mrd. * Non-Performing-Loan-Ratio seit 2015 konstant - 0,0 % * Cost-Income-Ratio - 56,7 %

* Return on Equity vor Steuern - 15,4 %

* CET 1 Ratio - 20,0 %

* Final Close Fidelio KA Infrastructure Debt Fund - über EUR 350 Mio.



Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) gibt ihre vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2020 bekannt. Trotz der globalen Gesundheitskrise mit enormen wirtschaftlichen Auswirkungen konnte die Bank ihren Wachstumskurs vorantreiben. Ungeachtet des pandemiebedingten Rückgangs an Neutransaktionen am europäischen Infrastrukturmarkt, wurde ein Neugeschäftsvolumen von EUR 1,1 Mrd. (+11 %) erzielt. Das operative Ergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr um 40 % auf EUR 46,5 Mio. wieder deutlich gesteigert werden. Die Cost-Income-Ratio konnte in Zeiten eines nach wie vor angespannten Niedrigzinsumfelds auf 56,7 % reduziert und ein Return on Equity vor Steuern von 15,4 % erwirtschaftet werden. Die harte Kernkapitalquote verbesserte sich auf 20,0 %. Die

Non-Performing-Loan-Ratio (NPL) ist seit der Privatisierung im Jahr 2015 konstant bei 0,0 %.