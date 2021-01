Mehr als jeder zweite Verbraucher nutzt Online-Banking

WIESBADEN (dpa-AFX) - Immer mehr Menschen in Deutschland erledigen einen Teil ihrer Bankgeschäfte über das Internet. 56 Prozent der Befragten erklärten bei einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes, dass sie im ersten Quartal 2020 Online-Banking für die Überprüfung des Kontostands und Überweisungen nutzten, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im Vorjahr lag dieser Anteil bei 53 Prozent und 2010 bei 37 Prozent.

Andere Finanztransaktionen werden hingegen deutlich seltener über das Internet abgewickelt. Nur knapp 7 Prozent handelten mit Wertpapieren und 5 Prozent schlossen online Versicherungsverträge ab. Lediglich 2 Prozent wickelten Darlehens- und Kreditgeschäfte über das Internet ab.

Besonders verbreitet ist das Online-Banking mit einem Anteil von 83 Prozent bei den 25- bis 44-Jährigen. Es folgen die 45- bis 64-Jährigen mit 60 Prozent. Dagegen nutzten nur 31 Prozent der über 65-Jährigen digitale Wege./mar/DP/stk