Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung arbeitete sich die Microsoft-Aktie an eine wichtige Widerstandszone heran.

Gestern (26.01.) nach Handelsschluss legte der Softwarekonzern seine Daten für das Dezember-Quartal 2020 (entspricht dem 2. Quartal des Geschäftsjahres 2021 des Unternehmens) vor.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung arbeitete sich die Microsoft-Aktie an eine wichtige Widerstandszone heran. Können die Zahlen den notwendigen Schwung entwickeln, um die Aktie über den Widerstand zu hieven und ein neues Kaufsignal zu installieren?

Die Zahlen für den 3-Monats-Zeitraum zum 31.12.2020 lesen sich exzellent. Microsoft vermeldete einen Umsatz in Höhe von 43,08 Mrd. US-Dollar; nach 36,91 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Damit wurden die Markterwartungen deutlich übertroffen. Gleiches gelang dem Konzern in puncto Gewinn. Die vermeldeten 15,46 Mrd. US-Dollar (EPS 2,03 US-Dollar) lagen deutlich über dem Wert aus dem Vorjahresquartal (11,65 Mrd. US-Dollar). Und auch in diesem Punkt wurden die Markterwartungen deutlich geschlagen. Insofern ist es wenig überraschend, dass es für die Aktie im nachbörslichen Handel zunächst weiter nach oben ging. Diese Bewegung ist im unteren Chart allerdings noch nicht verzeichnet.

Nun sollte man den nachbörslichen Handel noch nicht überbewerten, doch es sieht für Microsoft gut aus. Bereits im regulären Dienstagshandel unternahm die Aktie den Versuch, auf ein neues 52-Wochen-Hoch auszubrechen, konnte dieses Niveau aber gegen Handelsende nicht ganz halten. Nachbörslich legte die Aktie unter dem Eindruck des starken Zahlenwerks weiter zu. Nun gilt es!

In den letzten Monaten bewegte sich Microsoft innerhalb einer breit angelegten Range seitwärts. Auf der Oberseite limitierte der Bereich 230+ US-Dollar, auf der Unterseite der Bereich um 200 US-Dollar. Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen zusehends in Richtung der oberen Begrenzung. Es baute sich Druck auf. Der Sprung über den Widerstandsbereich um 225/227 US-Dollar machte den Weg in Richtung 231 / 233 US-Dollar frei. Die Aktie beendete in Erwartung der Zahlen den gestrigen (regulären) Handel genau an diesem Bereich.

Kurzum. Die nächsten Handelstage haben womöglich richtungsweisenden Charakter. Installiert sich ein frisches Kaufsignal? Hierzu müsste die Aktie in einem ersten Schritt signifikant über die 233 US-Dollar ausbrechen. In einem zweiten Schritt müsste dieser Ausbruch dann auch stabilisiert werden (jeder Tag oberhalb von 233 US-Dollar wäre dann ein guter Tag). Ein deutlicher Rücksetzer sollte in der aktuellen Situation unter allen Umständen vermieden werden. Insofern ist Obacht geboten, sollte es für die Aktie unter die 225 US-Dollar gehen.