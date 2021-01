JPMORGAN belässt Hapag-Lloyd auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 101,71 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege am oberen Ende der genannten Zielspanne, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einen Ausblick auf 2021 habe die Reederei nicht abgegeben, diesen werde es erst im März im Zuge des Jahresberichts geben./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 07:15 / GMT