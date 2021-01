Wiesbaden (ots) - Vor dem Hintergrund von Homeoffice, Homeschooling,

geschlossenen Restaurants und Kantinen sind Fertiggerichte besonders gefragt.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden von Januar bis

September 2020 in Deutschland rund 1,1 Millionen Tonnen Fertiggerichte

produziert, knapp 50 300 Tonnen mehr als im Vorjahreszeitraum (+4,9 %). Dagegen

war die Produktion von Januar bis September 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum

auf etwa demselben Niveau geblieben (+0,1 %).



Produktion von Fertiggerichten besonders im 1. und 2. Quartal 2020 erhöht





Bei der Betrachtung der einzelnen Quartale wird deutlich, dass der Zuwachs mit+6,6 % im 1. Quartal - der Zeit des Ausbruchs der Corona-Pandemie - sowie im 2.Quartal (+6,7 %), welches vom ersten Lockdown geprägt war, verglichen mit demjeweiligen Vorjahreszeitraum besonders hoch war. Im 3. Quartal hingegen wurdennur 1,3 % mehr Fertiggerichte produziert als im 3. Quartal 2019.Produktion von Gemüse-Fertiggerichten mit einem Plus von 7,4 %Fertiggerichte werden nach ihrem jeweiligen Hauptbestandteil unterschieden:Neben Zubereitungen auf der Grundlage von Gemüse, Fisch, Fleisch oder Nudelngibt es zudem die Kategorie "Andere Fertiggerichte", wie Tiefkühl-Pizzen oder-Baguettes. Den größten Zuwachs gab es zuletzt bei den Gemüse-Fertiggerichten,wie etwa Gemüseeintöpfe. Von Januar bis September 2020 wurden davon mit knapp150 000 Tonnen 7,4 % mehr produziert als im Vorjahrszeitraum (139 000 Tonnen).Produkte wie Tiefkühl-Pizzen oder -Baguettes verzeichneten mit einerproduzierten Menge von rund 480 000 Tonnen von Januar bis September 2020ebenfalls ein Plus von 5,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. VonFertiggerichten aus Teigwaren wurden 263 000 Tonnen hergestellt - ein Zuwachsvon 4,6 %. Des Weiteren wurden von Januar bis September 2020 rund 171 000 TonnenFleisch-Fertiggerichte, wie etwa Gulasch, Hamburger oder Geflügelgerichteproduziert (+2,4 %). Im Gegensatz dazu lag die Menge der produziertenFisch-Fertiggerichte, zu denen beispielsweise Fisch-Nuggets oder Sushi zählten,um 1,2 % unter dem Vorjahreswert.Methodischer Hinweis:Fertiggerichte aus Teigwaren umfassen die Positionen des Güterverzeichnisses fürProduktionsstatistiken GP19-108514100 sowie GP19-108514300. Bei denFertiggerichten auf Grundlage von Gemüse kann auch Fleisch enthalten sein.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4822536OTS: Statistisches Bundesamt