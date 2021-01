Mehr als jede zweite Person nutzt Online-Banking

Wiesbaden (ots) - Für einen Blick auf den Kontostand oder um eine Überweisung zu

tätigen, verwenden immer mehr Menschen in Deutschland Online-Banking. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anhand von Ergebnissen der Erhebung zur

Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten

Haushalten mitteilt, haben 56 % der Bevölkerung im 1. Quartal 2020

Online-Banking für private Zwecke genutzt. Im Vorjahr lag dieser Anteil bei 53 %

und 2010 bei 37 %.



Besonders verbreitet ist das Online-Banking bei den 25- bis 44-Jährigen: 83 %

der Personen dieser Altersklasse haben im 1. Quartal 2020 ihre Bankgeschäfte

online erledigt. Bei den 16- bis 24-Jährigen lag der Anteil bei 58 % und bei den

45- bis 64-Jährigen bei 60 %. Dagegen nutzten nur 31 % der über 65-Jährigen

Online-Banking.





Andere finanzbezogene Aktivitäten werden seltener online abgewickelt. Knapp 7 %der Bevölkerung in Deutschland kauften oder verkauften Aktien, Fonds und andereInvestitionsdienstleistungen online. 5 % nutzten das Internet für den Abschlussoder die Verlängerung von Versicherungsverträgen. Und lediglich 2 % tätigtenDarlehens- und Kreditgeschäfte mit Banken und anderen Finanzdienstleistern überdas Internet.Methodische HinweiseBefragt wurden Personen ab 10 Jahren. Die Fragestellung zum Online-Banking bezogsich auf die Durchführung zu privaten Zwecken in den letzten drei Monaten vorder Befragung, bei den anderen finanzbezogenen Internetaktivitäten auf dieletzten zwölf Monate vor der Befragung. Nicht dazu zählten finanzbezogeneAktivitäten, die per E-Mail oder Messaging (zum Beispiel SMS, MMS) übermitteltwurden. Andere finanzbezogene Internetaktivitäten von Jugendlichen zwischen 10und 17 Jahren zählten nur dann, wenn für deren Durchführung die Zustimmung derEltern oder des gesetzlichen Vertreters vorlag und die Bezahlung aus eigenenMitteln der Jugendlichen erfolgte.