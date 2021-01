Studie der IR.on AG:

Jahresbilanz am KMU-Anleihemarkt 2020: Platzierungsvolumen sinkt um 30 % auf 957 Mio. Euro in Folge gestiegener Marktrisiken, Aufholeffekte in 2021 erwartet

– Emissionszahl im Jahr 2020 mit 38 Transaktionen knapp unter Vorjahr (40 Emissionen)

– Durchschnittlicher Kupon mit 5,57 % p.a. auf Vorjahresniveau

– Ausblick: Emissionshäuser rechnen mit durchschnittlich 25 Emissionen für 2021

– Aufholeffekte in 2021 durch verschobene Emissionen erwartet

Der deutsche Markt für KMU-Anleihen war im Jahr 2020 wie zu erwarten von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gezeichnet. Zwar wurden mit 38 Emissionen von 34 Unternehmen fast genauso viele Transaktionen durchgeführt wie im Vorjahr (2019: 40 Emissionen von 35 Unternehmen), das platzierte Volumen lag allerdings mit 957,1 Mio. Euro rund 30 % unter dem Vorjahresniveau (2019: 1,36 Mrd. Euro). Dies ist vor allem auf die hohe Zahl kleinvolumiger Anleihen zurückzuführen. Bei nahezu der Hälfte der Emissionen (16 Anleihen, 42 %) wurde nur ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro platziert (2019: 8 Anleihen, 20 %). Verglichen mit dem angestrebten Zielvolumen der 38 Anleiheemissionen in Höhe von 1,28 Mrd. Euro lag die Platzierungsquote bei durchschnittlich ca. 75 % (2019: 77 %). Der jährliche Kupon blieb im Durchschnitt über alle Transaktionen mit 5,57 % auf Vorjahresniveau. Dies ergibt ein von der Investor Relations-Beratung IR.on AG durchgeführter Jahresrückblick zum deutschen KMU-Anleihemarkt.

Frederic Hilke, Senior Berater der IR.on AG: „Trotz des schwierigen Marktumfelds haben viele Unternehmen im Jahr 2020 den Gang an den KMU-Anleihemarkt gewagt und dabei teilweise beachtliche Erfolge erzielt. Gerade größere Emittenten scheuten jedoch oftmals die – angesichts einer sich teilweise täglich verändernden Pandemielage – gestiegenen Transaktionsrisiken, was zu den insgesamt sinkenden Emissionsvolumina beigetragen hat. Bei einer sich stabilisierenden Wirtschaftslage ist am KMU-Markt daher im laufenden Jahr mit Aufholeffekten zu rechnen.“

Immobiliensektor weiterhin dominierend

Auch im Jahr 2020 war der Immobiliensektor mit 34 % der Emissionen (13 Transaktionen) durch 12 KMU-Anleiheemittenten die stärkste Branche, gefolgt vom Lebensmittel & Getränke Sektor mit fünf Emittenten und Transaktionen. Rang drei teilten sich die Branchen Energie und Finanzdienstleistungen mit jeweils vier Emittenten. Die Spannbreite von insgesamt elf Branchen zeigt weiterhin eine hohe Vielfalt der Emittenten.