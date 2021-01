Ex-Jupiter Vertriebschef Andrej Brodnik mit neuem Arbeitgeber

In dieser neu geschaffenen Rolle wird Brodnik von der Niederlassung in Frankfurt am Main aus für den weiteren Ausbau der Sales Services von ODDO BHF AM für Kunden in den Bereichen Wholesale, Retail und IFAs in den folgenden Ländern verantwortlich sein: Deutschland, Österreich, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland.

Brodnik ist deutscher Staatsbürger und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche. Er startete seine Karriere bei Franklin Templeton und dann Blackrock, wo er für das Retail-Geschäft in Deutschland, Österreich und Osteuropa verantwortlich war. Die letzten sieben Jahre war er Leiter des Sales Development von Jupiter AM innerhalb der Region EMEA. Brodnik ist Absolvent der Goethe-Universität in Frankfurt.