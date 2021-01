Die letzten Handelswochen waren bei Mais zunächst von einer veritablen Rally geprägt. Aktuell konsolidiert der Preis.

Die letzten Handelswochen waren bei Mais zunächst von einer veritablen Rally geprägt. Aktuell konsolidiert der Preis. Zwar zeichnete sich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (17.12.) ein Vorstoß auf der Oberseite bereits ab, doch die Vehemenz, mit der dieser dann vorgetragen wurde, kam doch einigermaßen überraschend.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Noch immer dominiert der Widerstandsbereich um 425 US-Cents das Handelsgeschehen. Zwischenzeitlich gab es durchaus vielversprechende Versuche, sich dieses Widerstands zu entledigen, doch letztendlich brachten sie (bislang) nicht den gewünschten Erfolg. Somit blieb Mais der Weg in Richtung 450 US-Cents verwehrt. Doch es scheint sich Druck aufzubauen. Rücksetzer blieben zuletzt eng begrenzt. Die wichtige Unterstützung bei 400 US-Cents geriet in den letzten Tagen und Wochen nicht mehr wirklich in Bedrängnis. Kurzum: Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Mais muss über die 425 US-Cents und darf nicht unter die 400 US-Cents.“

In der Folgezeit baute sich in der Tat Druck auf der Oberseite auf. Der erfolgreiche Ausbruch über die 425 US-Cents fungierte als Katalysator. Entfesselt lief Mais bis in den Bereich von 535 US-Cents. Um die Bewegung einzuordnen, haben wir einen 10-Jahres-Chart bemüht.

Der Bereich von 500 / 515 US-Cents fungierte im Jahr 2014 als Widerstand. Mais gelang es nun, diese wichtige Hürde zu meistern. Aus charttechnischer Sicht war damit der Weg in Richtung 550 US-Cents (markantes Tief 2012) frei. Dieses Bewegungsziel wurde fast erreicht, ehe die Konsolidierung einsetzte. Schauen wir auf einen 3-Jahres-Chart.

Hier wird noch einmal die Ausbruchssituation im Dezember 2020 deutlich, als Mais die 425 US-Cents überspringen konnte. Der Weg in Richtung 450 US-Cents (markantes Hoch 2019) war damit frei. Mais fackelte nicht lange und überwand auch diese Hürde. Die Aufwärtsbewegung wurde durch das frische Kaufsignal noch einmal befeuert. Der Preis lief auf die bereits thematisierten 535 US-Cents.

Dass Mais derzeit konsolidiert, überrascht mit Blick auf die zurückliegende Rally nicht. Solange sich die Konsolidierung in geordneten Bahnen bewegt, ist sie sogar zu begrüßen. Idealerweise sollte sich der Rücksetzer auf den Bereich von 500 US-Cents begrenzen. Sollte es hingegen unter die 450 US-Cents gehen, würde das eine Neubewertung der Lage erforderlich machen. Bei einem Ausbruch über die 535 US-Cents könnte sich die Bewegung auf 550 US-Cents bzw. 600 US-Cents ausdehnen.

Unter fundamentalen Aspekten stand vor einigen Tagen der vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Januar im Fokus. Nachdem bereits die Berichte der Vormonate für Mais bullische Aspekte zu bieten hatten, schlug der aktuelle Bericht in die gleiche Kerbe. So wurden die Projektionen für die globalen Lagerendbeständen für das Erntejahr 2020 / 2021 im Januar-Bericht weiter reduziert. Ging man im Dezember-Report in den Projektionen noch von globalen Lagerendbeständen für Mais in Höhe von 288,96 Mio. Tonnen für 2020 / 2021 aus, so wurde dieser Wert im aktuellen Januar-Report auf 283,83 Mio. Tonnen nach unten korrigiert.