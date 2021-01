Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die Siemens Energy-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch bei einem Kursrückgang der Aktie zu positiven Renditen gelangen.

Die vom Mutterkonzern Siemens abgespaltete und seit Ende September 2020 im MDAX gelistete Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) entwickelte sich nach ihrem turbulenten Börsenstart in den ersten Handelswoche nicht besonders gut. Nachdem die Aktie am 30.10.20 bei 18,36 Euro auf einen Tiefststand abrutschte, ging es mit den Notierungen kontinuierlich nach oben. Mitte Dezember beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung, die der Aktie am 12.1.21 einen Höchststand bei 34,48 Euro bescherte. Danach korrigierte der Aktienkurs wieder in den Bereich von 32 Euro.

Nachdem das Unternehmen am 25.1.21 einen Umsatzanstieg bekannt gab und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte legte die Aktie im frühen Handel - trotz des gesunkenen Auftragseinganges - zeitweise um bis zu sechs Prozent zu. In weiterer Folge konnte das hohe Niveau nicht gehalten werden. Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Abwärtspotenzial der Siemens Energy-Aktie in den nächsten Monaten nicht allzu hoch sein sollte, könnte eine Investition in Bonus- und Discount-Zertifikate ins Auge fassen. Diese Zertifikate werden auch bei einem schwächeren Aktienkurs positive Renditen ermöglichen.