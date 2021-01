FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbauer haben vor einer weitgehenden Einschränkung des Flugverkehrs und Verschärfung der Grenzkontrollen gewarnt. "Die Bekämpfung der Corona-Pandemie wird zunehmend auf dem Rücken der Wirtschaft ausgetragen, ohne dass die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen in jedem Fall erkennbar ist", kritisierte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann am Mittwoch in Frankfurt.

Die Einhaltung der Corona-Maßnahmen speziell für Einreisende aus Risikogebieten ließen sich im Flugverkehr leicht kontrollieren. "Ein generelles Verbot von Flugreisen ist daher überflüssig und würde der europäischen Wirtschaft ebenso weiteren schweren Schaden zufügen, wie die angedachten schärferen Grenzkontrollen", sagte Brodtmann. Monteure und Servicetechniker müssten ohne große Verzögerungen über die Grenzen kommen und auch auf dem Luftweg zu Kunden reisen können.

Die "Bild"-Zeitung (Dienstag) hatte berichtet, dass die Bundesregierung angesichts der Risiken durch Mutationen des Coronavirus über weitere Einschränkungen im grenzüberschreitenden Verkehr nachdenke. "Die Gefährdung, die von den zahlreichen Virus-Mutationen ausgeht, verlangt von uns, dass wir auch drastische Maßnahmen prüfen und in der Bundesregierung diskutieren", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dem Blatt. Dazu gehörten "deutlich schärfere Grenzkontrollen", besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, "aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf nahezu Null".

In Deutschland gibt es bisher keine staatlichen Eingriffe in den Flugverkehr. Der grenzüberschreitende Reiseverkehr ist aber durch Testpflichten und Quarantäneregeln für Einreisende aus Corona-Risikogebieten eingeschränkt./mar/DP/mis