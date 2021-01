BERENBERG belässt EASYJET auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Adrian Yanoshik

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 8,5

Kursziel alt: 8,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Easyjet von 820 auf 850 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Globale Fluggesellschaften stünden vor einer unsicheren Erholung, da die Einschränkungen in der Corona-Krise die Impfstoffeuphorie quasi erdrückten, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte seine Erlöserwartungen an die derzeitige Nachfrage-Realität an. Starke Airlines wie IAG oder Wizz dürften aber aus der Situation noch stärker hervorgehen. Easyjet dürfte Ende 2023 wieder das Umsatzniveau von 2019 erreichen./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 16:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.