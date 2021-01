JPMORGAN belässt Rolls-Royce auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 0,45

Kursziel alt: 0,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce angesichts eines in Aussicht gestellten höheren Mittelabflusses von 50 auf 45 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es sei von dem Luftfahrtzulieferer schon die zweite diesbezügliche Warnung binnen sechs Wochen, hob Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor. Er reduzierte vor allem seine diesjährige Cashflow-Erwartung und betonte, dass mittlerweile mehr als die Hälfte einer zwei Milliarden Pfund schweren Kapitalerhöhung aufgezehrt sei./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 22:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 22:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.