DE30 prallt von der 13.800-Punkte-Marke ab

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch überwiegend im Minus. Allerdings gibt es einige Ausnahmen wie den französischen CAC40 (FRA40) oder den spanischen IBEX (SPA35). Der Wirtschaftskalender für die europäische Sitzung ist leer und die wichtigsten Marktereignisse des Tages - die FOMC-Sitzung und die Quartalszahlen von Big Tech - sind für den Abend geplant. Dennoch könnte der Handel während der europäischen Sitzung etwas gedämpft sein, da die Anleger für zukünftige Hinweise auf diese Ereignisse warten.

Quelle: xStation 5

Der DE30 fiel zu Beginn des heutigen Kassahandels in Europa, hat aber in der Zone um 13.800 Punkte Unterstützung gefunden. Ein Blick auf den H1-Chart zeigt, dass sich ein inverses Schulter-Kopf-Schulter-Muster herausgebildet hat, dessen Nackenlinie von der Widerstandszone zwischen dem 61,8% Retracement und der 13.935-Punkte-Marke markiert wird. Das potenzielle Kursziel impliziert eine massive Aufwärtsbewegung von 350 Punkten nach einem Ausbruch über die Nackenlinie. Sollten wir eine Realisierung des Ziels sehen, würde der deutsche Leitindex über sein Allzeithoch bei rund 14.100 Punkten ausbrechen.



Unternehmensnachrichten

Die von US-Privatanlegern angeheizte Spekulationswut hat die GameStop-Aktie weiter in die Höhe getrieben und bei Hedge-Fonds mit Short-Positionen auf die Aktie, wie z.B. Melvin Capital Management, massive Verluste ausgelöst. Die Situation hat jedoch auch auf andere Aktien übergegriffen. Zwei deutsche Aktien, Varta (VAR1.DE) und Evotec (EVT.DE), haben in letzter Zeit stark zugelegt und die Aufwärtsbewegung setzt sich heute fort. Melvin Capital hatte auch bei diesen beiden Unternehmen Short-Positionen, und es gibt Spekulationen, dass die jüngsten Gewinne durch die Schließung dieser Short-Positionen angeheizt werden könnten.

Siemens Healthineers (SHL.DE) veröffentlichte die Ergebnisse für das vierte Quartal 2020. Das EBIT stieg im Jahresvergleich um 51,5% auf 738 Mio. Euro, die EBIT-Marge sprang von 13,6 auf 19,1%. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13,3% auf 3,87 Mrd. Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 0,36 Euro in Q4 2019 auf 0,49 Euro in Q4 2020. Siemens Healthineers hat sich nach einem soliden Jahr 2020 dazu entschlossen, den Ausblick für 2021 anzuheben. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von 8 bis 12%, nach zuvor 5 bis 8%. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich bei 1,63 bis 1,82 Euro liegen, nach zuvor 1,58 bis 1,72 Euro.

Delivery Hero (DHER.DE) gab bekannt, dass sein lateinamerikanisches Geschäft klimaneutral geworden sei und dass das Unternehmen plane, bis Ende 2021 weltweit klimaneutral zu werden.

Die soliden Ergebnisse und der angehobene Ausblick für 2021 haben eine Rallye bei Siemens Healthineers (SHL.DE) ausgelöst. Die Aktie hat die Widerstandszone oberhalb des 78,6% Retracements des Ende Mai 2020 gestarteten Rückgangs (45-Euro-Bereich) überwunden. Das nächste Level, das es zu beobachten gilt, ist das Allzeithoch bei etwa 47,25 Euro. Quelle: xStation 5



