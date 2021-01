Landpaket in wichtiger mineralreicher Region für kritische Rohstoffe in US-Bundesstaat Tennessee erweitert Nachrichtenquelle: IRW Press | 27.01.2021, 11:06 | 68 | 0 | 0 27.01.2021, 11:06 | - Projekt Titan umfasst nunmehr über 3.850 Acres, welche die Formation McNairy Sand beinhalten, die das Potenzial für eine umfassende Quelle für kritische Mineralien in den USA aufweist - Neue Landpakete umfassen äußerst vielversprechendes, großes Gebiet nördlich der hervorragenden Phase-1-Ergebnisse des Unternehmens - Phase-1-Bohrergebnisse umfassen mächtige Abschnitte mit hochgradigen Schwermineralsanden, die kritische Minerale wie Titan, Zirkon und Monazit/Seltenerdmetalle enthalten - Phase-3-Bohrprogramm hat begonnen und wird Ergänzungsbohrungen sowie Großprobennahmen zur Ressourcenbeschreibung und Explorationsbohrungen in diesen neuen Konzessionsgebieten umfassen - Hinzufügung von weiterem Land – Ergebnisse von Phase-2-Bohrprogramm in 1. Quartal 2021 erwartet 27. Januar 2021 - Tao Commodities Limited (ASX: TAO) („TAO“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Beteiligungen an vielversprechenden titan- und zirkonhaltigen Schwermineralsanden („SMS“) durch weitere Landoptionsabkommen, die mit lokalen Landbesitzern beim Projekt Titan (das „Projekt“) im Westen des US-Bundesstaats Tennessee unterzeichnet wurden, um etwa 750 Acres erweitert hat. Abb. 1: Standort von Projekt Titan und Bereiche der neuen Landoptionsabkommen Das Projekt umfasst nunmehr etwa 3.850 Acres innerhalb der schwermineralsandreichen geologischen Formation McNairy Sands. Die neuen Landpakete befinden sich direkt nördlich des umfassenden zusammenhängenden Gebiets, das im Mittelpunkt der Phase-1- und Phase-2-Bohrprogramme des Unternehmens stand. Ein Phase-3-Bohrprogramm hat nun begonnen und wird Ergänzungsbohrungen und Großprobennahmen innerhalb des Gebiets der Phase-1- und Phase-2-Bohrprogramme hinsichtlich einer potenziellen Ressourcenbeschreibung in diesem zusammenhängenden Gebiet umfassen. Die neuen Konzessionsgebiete, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden im Wesentlichen zu denselben Bedingungen wie die bestehenden Optionsabkommen des Unternehmens unterzeichnet. Seite 2 ► Seite 1 von 5 Tao Commodities Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







