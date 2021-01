Mönchengladbach (ots) - Die erstmalige Auseinandersetzung des Bundesgerichtshofsmit dem Daimler-Thermofenster ist ein Paukenschlag im Verbraucherrecht: DieInstanzgerichte müssen nach dem Beschluss zwingend die Argumente der Verbraucheranerkennen und nachprüfen. Alles andere sei eine Verletzung des Anspruchs desKlägers auf rechtliches Gehör.Der Bundesgerichtshof hat einmal mehr im Dieselskandal im Sinne einesgeschädigten Verbrauchers gegen die Daimler AG entschieden (Beschluss vom19.01.2021, Az.:VI ZR 433/19). Der Kläger hatte am 19. Januar 2012 von derDaimler AG ein Neufahrzeug vom Typ Mercedes-Benz C 220 CDI zu einem Kaufpreisvon 32.106,20 Euro erworben. Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor der BaureiheOM651 der Abgasnorm Euro 5 ausgestattet und unterliegt keinem Rückruf durch dasKraftfahrt-Bundesamt (KBA). Der Darstellung des geschädigten Verbraucherszufolge werde die Abgasrückführung bei kühleren Temperaturen durch dassogenannte Thermofenster reduziert beziehungsweise bei bestimmten Temperaturenvöllig abgeschaltet. Dies führe zu einem erheblichen Anstieg derStickoxidemissionen. Daher sieht der Käufer in der Steuerung derAbgasrückführung eine unzulässige Abschalteinrichtung.