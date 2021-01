Auch wenn die Encavis Aktie gerade etwas vom Allzeithoch bei 25,55 EUR – gesehen in diesem Monat – zurückgekommen ist, so handelt sie doch in sehr hohen Kursregionen mit Kennzahlen eines Wachstumswertes. Aber das ist die Encavis derzeit auch – ein Wachstumswert im Nachhaltigkeitssektor. Derzeit möglicherweise überkauft und etwas heissgelaufen, aber mit beeindruckenden Margen und Wachstum.

Es sollte nicht vergessen werden, dass die Aktie nahe ihrem Allzeithoch handelt und Gewinnmitnahmen durchaus legitim und gesund für eine Aktie sind.

Minderheitsanteile in Niederlanden “rausgekauft” – man will allein verdienen beim Solarboom

So erwirbt Encavis – wie heute mitgeteilt – im Rahmen der Strategie “>> Fast Forward 2025” weitere Minderheitsanteile (19,99%) des Solarparks Budel in der Nähe der Stadt Eindhoven in der Provinz Nordbrabant in den Niederlanden. Insgesamt sind nun knapp 99% des Solarparkportfolios von rund 106 Megawatt (MW) in den Niederlanden im Besitz des Konzerns.

Im Geschäftsjahr 2020 hatte die Encavis AG bereits bei dem spanischen Solargroßprojekt La Cabrera (200 MW Gesamtkapazität), dem Solarpark Brandenburg/Havel (18,7 MW Gesamtkapazität), dem Solarpark Bitterfeld (6 MW Gesamtkapazität) sowie bei 12 weiteren Solarparks in Frankreich mit einer Gesamtkapazität von 75 MW ihre Beteiligungen auf 100% aufgestockt. Aktuell befinden sich nun alle britischen, französischen, italienischen und nahezu alle holländischen und deutschen Solarparks (jeweils zu rund 99%) fast komplett im Eigentum der Encavis AG.

“Konsequent setzen wir mit dem Erwerb der Minderheitenanteile an unseren Solarparks unsere Wachstumsstrategie >> Fast Forward 2025 um. Wann immer sich für Encavis die Chance ergibt, ausstehende Minderheitsanteile an Solarparks zu wirtschaftlich überzeugenden Konditionen zu erwerben, werden wir diese wahrnehmen”, unterstreicht Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, den jüngsten Zukauf.