Gröschls Mittwochskommentar: 04/2021

Das wiederum bringt uns nahtlos zu einer weiteren historischen Betrachtung, diesmal ist unser Protagonist Jeremy Grantham, der da folgendes schreibt: It is a privilege as a market historian to experience a major stock bubble once again. Japan in 1989, the 2000 Tech bubble, the 2008 housing and mortgage crisis, and now the current bubble - these are the four most significant and gripping investment events of my life. (https://www.gmo.com/europe/research-library/waiting-for-the-last-dance/ – Danke Pino!) Couldn´t agreed more! :-) Wobei 1989 war das meine große Sorge noch nicht. Ohne weiter auf das für und wider von Bewertungen, Marktzyklen und zukünftigen Entwicklungen einzugehen, weil´s ja bekanntlich rund um eine Bubble eh nur zwei Kategorien von Prognostikern gibt, nämlich die, die bis zum Platzen der Blase recht haben und die anderen, die danach richtig liegen, möchte ich hier noch einem weiteren Spruchweistum die Ehre geben, das ich gestern im Rahmen einer Tech-Fonds Präsentation gehört habe: A business that does not make money, is not a business it´s a charity! – ich glaube damit ist alles Wesentliche gesagt und wir können uns wieder den profaneren Dingen des Lebens widmen. :-)