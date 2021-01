Die erste Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Daimler-Abgasskandal lässt die Frage offen, ob es sich beim Thermofenster um eine unzulässige Abschalteinrichtung handelt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat zum ersten Mal zur Verwendung von sogenannten Thermofenstern in Daimler-Dieselfahrzeugen entschieden. Die Nutzung eines Thermofensters in Dieselmotoren zur temperaturabhängigen Steuerung der Abgasrückführung rechtfertigt laut BGH allein noch keinen Anspruch auf Entschädigung. Die Richter der Vorinstanz hätten das Argument des Klägers, dass Daimler diese Funktion gegenüber dem Kraftfahrt-Bundesamt verschleiert habe, jedoch nicht hinreichend gewürdigt. Daher muss sich jetzt ein Berufungsgericht erneut mit dem Fall auseinandersetzen.

Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt

Die erste BGH-Entscheidung zum Thermofenster in Mercedes-Dieselfahrzeugen wurde lange erwartet – lässt aber noch wichtige Fragen offen. Laut der Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 26. Januar 2021 wurde der Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör verletzt. Das vorinstanzliche Gericht – das Oberlandesgerichts (OLG) Köln – habe das Argument des Klägers, dass Daimler im Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) unzutreffende Angaben über die Arbeitsweise des Abgasrückführungssystems gemacht habe, nicht ausreichend berücksichtigt.

Zwar begründe die Verwendung der temperaturabhängigen Steuerung der Abgasrückführung für sich allein noch kein sittenwidriges Verhalten. Doch der Klägervortrag könne zu unzutreffenden Angaben des Herstellers einen hinreichenden Anhaltspunkt für dessen Bewusstsein von der Unzulässigkeit der Funktion und damit für ein besonders verwerfliches und vorsätzliches Verhalten bieten. Das OLG Köln hätte sich also genauer mit dem Argument befassen müssen, dass Daimler die Funktion dem KBA verschleiert habe. Der BGH verweist das Verfahren daher zurück an die Vorinstanz (Beschluss vom 19.01.2021, VI ZR 433/19).

Unzureichende Abgasreinigung durch Thermofenster

Im Jahr 2012 hatte der Kläger einen Mercedes C 220 CDI mit dem Dieselmotor OM 651 der Abgasnorm Euro 5 erworben, bei dem die Abgasreinigung über eine Abgasrückführung erfolgt. Bei kühleren Temperaturen reduziere ein Thermofenster die Abgasreinigung, was zu einem erheblichen Anstieg der Stickoxidemissionen führe, so der durch die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN vertretene Kläger.

Das Thermofenster sei eine unzulässige Abschalteinrichtung, die Daimler gegenüber dem KBA gezielt verschleiert habe. Daher fordert der Kläger von der Beklagten die Erstattung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung gegen Rückgabe des Fahrzeugs. Die Vorinstanzen hatten die Klage zurückgewiesen, weil die Verwendung des Thermofensters allein nicht als vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB zu bewerten sei.

OLG Köln muss jetzt erneut über den Fall entscheiden

Der Kläger legte daraufhin eine Nichtzulassungsbeschwerde ein und der BGH kam zu dem Schluss, dass sich das OLG Köln intensiver damit hätte auseinandersetzen müssen, dass der Daimler AG die Unzulässigkeit dieser Funktion bewusst war. Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN hatte nämlich auf unzutreffende Angaben zur Arbeitsweise des Abgasrückführungssystems im Typgenehmigungsverfahren hingewiesen. Das habe das OLG Köln nicht ausreichend berücksichtigt und muss sich jetzt erneut mit dem Fall befassen.

„Der Bundesgerichtshof ist dem Vorgehen einiger Oberlandesgerichte entgegengetreten, die Ansprüche wegen Verwendung des Thermofensters pauschal zurückgewiesen haben. Das ist nach dieser Entscheidung nicht mehr haltbar und die Instanzgerichte müssen sich genauer mit dem konkreten Vortrag der Kläger zu unzureichenden Angaben im Genehmigungsverfahren auseinandersetzen. Offenbar hält der BGH diesen Aspekt für geeignet, einen hinreichenden Anhaltspunkt für ein sittenwidriges und vorsätzliches Verhalten des Herstellers zu begründen. Wir gehen davon aus, dass die Daimler AG in den Verfahren nun ihrerseits mehr liefern muss. Das ist positiv für die Kläger – auch in Verfahren gegen andere Hersteller“, so Rechtsanwalt Sebastian Steffens, der das Verfahren für die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN federführend betreut.

Weitere Urteile zum Thermofenster in Dieselmotoren

Vor diesem ersten BGH-Beschluss zum Daimler-Thermofenster gab es bereits mehrere gerichtliche Entscheidungen zur temperaturabhängigen Abgasreinigung. Im VW-Dieselskandal hatte der BGH im Mai 2020 verbraucherfreundlich entschieden und einem VW-Besitzer Schadensersatz zugesprochen. Der EuGH hat im Dezember 2020 geurteilt, dass Abschalteinrichtungen wie das sogenannte Thermofenster illegal sind, sofern sie nicht dem sicheren Betrieb des Fahrzeugs dienen. Am 9. März soll vor dem BGH ein weiterer Fall verhandelt werden, bei dem es um das Thermofenster in Mercedes-Motoren geht.

