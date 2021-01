Dispo: 5,6 Mio. Deutsche sind zum Jahresbeginn in den Miesen Berlin (ots) -



- Weitere 5,2 Mio. Deutsche halten baldige Disponutzung für möglich - 22,2 Mio. Deutsche (32 %) wissen nicht, ob sie ihr Konto aktuell oder zukünftig überziehen

- Für jeden dritten Disponutzer empfiehlt sich in der Regel eine Dispo-Umschuldung



5,6 Millionen Deutsche (8,1 %) sind zum Jahresbeginn im Kontominus und damit im Dispo. Weitere 5,2 Millionen (7,5 %) könnten nach eigenen Angaben in der nächsten Zeit ins Minus geraten. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Kreditportals smava. (1) Solange das Konto im Minus ist, fallen im Schnitt knapp 10 Prozent Dispozinsen an. (2) Wird das Konto mit dem nächsten Gehalt oder einem anderen Geldeingang ausgeglichen, bleiben die entstehenden Dispozinsen überschaubar. Teuer kann es werden, wenn das Konto längere Zeit im Minus bleibt. "Je länger man im Dispo ist, desto eher kann sich die Rückzahlung durch ungeplante Ausgaben wie ein defektes Haushaltsgerät oder eine teure Autoreparatur weiter verzögern. Jede Verzögerung der Rückzahlung kostet bares und vor allem unnötig viel Geld", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer des Kreditportals smava. Gut ein Drittel aller Disponutzer (35,1 %) braucht für die Dispo-Rückzahlung länger als einen Monat, teilweise bis zu einem Jahr und mehr. (3) Diese Disponutzer sind in aller Regel gut beraten, auf einen Ratenkredit umzuschulden.



Für jeden dritten Disponutzer empfiehlt sich in der Regel eine Dispo-Umschuldung

Wer seinen Dispo über mehrere Monate stückweise zurückzahlt, sollte besser gleich zu einem Ratenkredit wechseln.

(https://www.smava.de/umschuldung/dispokredit/) Denn die Zinsen für Ratenkredite sind im Schnitt knapp 40 Prozent günstiger als für Dispokredite. (2) (4) Im Gegensatz zum Dispo werden beim Ratenkredit außerdem feste monatliche Raten mit der Bank vereinbart. Dadurch steht schon beim Kreditabschluss fest, wann der Kredit getilgt ist und wie hoch die anfallenden Zinskosten sind. Verbraucher haben so Klarheit über ihre Kreditkosten. Durch digitale Abschlussmöglichkeiten können Ratenkredite innerhalb weniger Stunden, teilweise sogar innerhalb von Minuten und damit viel schneller als viele denken, beantragt werden. Zudem werden Ratenkredite heutzutage innerhalb von 1-3 Tagen, teilweise wenige Stunden nach Kreditabschluss ausgezahlt.