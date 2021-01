FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Edelmetallhandelshaus Heraeus rechnet im laufenden Jahr mit einer robusten Nachfrage nach Gold als sichere Anlageklasse. "Die Attraktivität von Gold nimmt zu, insbesondere vor dem Hintergrund eines negativen Realzinses und gestiegener Inflationserwartungen", hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresausblick. Dabei bleibe die Nachfrage von Finanzinvestoren "ein wesentlicher Unterstützungsfaktor", sagte Heraeus-Experte Hans-Günter Ritter.

Im Jahresverlauf könnte der Goldpreis nach Einschätzung von Heraeus bis auf 2120 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) steigen. Aktuell wird das Edelmetall an der Börse in London zu 1846 Dollar gehandelt. Das bisherige Rekordhoch erreichte der Goldpreis im vergangenen August, als die Notierung zeitweise 2075 Dollar erreichte. Danach war der Goldpreis dann aber tendenziell gefallen. Seit dem Allzeithoch hat das Edelmetall etwa zehn Prozent an Wert verloren.