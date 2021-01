Statement von Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung, zur Bedeutung von Erdgas

Berlin (ots) - "Gas spielt eine wichtige Rolle bei der Transformation des

Energiesystems. Die gegenwärtige Debatte trägt dem nicht ausreichend Rechnung

und schadet der Suche nach den bestmöglichen Pfaden in Richtung

Klimaneutralität."



"Über den Energieträger Gas wird dieser Tage viel gesprochen und geschrieben -

und er wird auch viel gescholten. Der Bedeutung von Gas wird das vielfach nicht

gerecht. Viele machen sich in der Debatte einen zu schlanken Fuß und ignorieren

dabei die klima- und industriepolitische Bedeutung dieses Energieträgers und

Rohstoffs für Deutschland und Europa. Gas hat eine wichtige Rolle bei der

Transformation und dem Ausstieg aus Kohle und Atom. Die dazugehörigen

Infrastrukturen werden auch bei dem Übergang zu einer auf Wasserstoff und grünen

Gasen basierenden klimaneutralen Energieversorgung noch einen wichtigen Beitrag

leisten können und müssen. Eine Debatte, die lediglich ein Endziel betrachtet,

sich aber den herausfordernden transformativen Prozessen auf dem Weg dahin

verschließt, wird den Anforderungen einer kosteneffizienten und

industriepolitisch tragbaren Energiewende nicht gerecht.





Energiewende und Klimaschutz brauchen Gas. Sowohl die heutige Bedeutung von Gaswie auch die zukünftige Rolle von Molekülen wird gegenwärtig mit zu großerFahrlässigkeit diskreditiert. Alle Akteure wissen um die disruptivenVeränderungen, die es auch im Gasbereich geben wird. Das gilt für dieGaswirtschaft wie für die Industrie insgesamt. Die Langfristziele sind klarumrissen und wir wissen auch: Je eher wir sie erreichen, desto besser. Doch derWeg dahin muss gestaltet werden. Die Schritte, die auf dem Weg dahin noch voruns liegen, verdienen Unterstützung und bedürfen des Engagements aller.Wer aber immer nur klug vom Ende her auf die Anstrengungen der jetzt vor unsliegenden Strecke schaut, entzieht sich dem eigentlichen Diskurs und tut damitEnergiewende und Klimaschutz keinen Gefallen. Das gefährdet Aufbau und Planungvon Infrastruktur und schafft Unsicherheit, die uns am Ende teuer zu stehenkommt. Und so hilft es auch nicht den mittel- und langfristigen klima- undindustriepolitischen Zielen. Dabei ist Deutschland einer der bedeutendstenIndustriestandorte der Welt. Die Versorgung mit gas- und flüssigförmigenEnergieträgern und Rohstoffen ist ein wesentlicher Bestandteil unseresWohlstands. Die damit verbundenen Assets und Infrastrukturen sind Grundlage undChance für die von uns zu wählenden Pfade für die Transformation. Mein Appellist: Wir sollten den Diskurs um Energiewende und Klimaschutz unbedingt soführen, wie er sich aus unseren zu Grunde liegenden Stärken und Möglichkeitenergibt."Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Irene Beringer, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-114, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:mailto:beringer@dena.de, Internet: http://www.dena.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43338/4822662OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)