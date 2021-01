Offenbart der Lockdown das Scheitern der Chancengleichheit? / Gradido garantiert Gleichberechtigung von Mann und Frau

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Künzelsau (ots) - Nie waren Frauen 'systemrelevanter' als in der Corona-Krise -und selten mehr belastet. Weltweit sind 70 Prozent des Personals in sozialen undpflegenden Berufen Frauen. Schon in normalen Zeiten leisten sie außerdem imSchnitt dreidreimal so viel unbezahlte 'Sorgearbeit' wie Männer. In deraktuellen Krise droht ihnen das zum Verhängnis zu werden. Es sind vorwiegend dieFrauen, die ihre Arbeitszeit mit jedem Lockdown stärker reduzieren, um Kinder zubetreuen, zu beschulen oder die Versorgung bedürftiger Familienmitglieder zuübernehmen. Diese Entwicklung zeigt überdeutlich wie fragil die vermeintlicheGleichberechtigung tatsächlich war. Faktisch laufen die Frauen Gefahr, zu dengroßen Verlierern der Krise zu werden, wenn die Arbeitswelt nicht umfassendreformiert wird. Sozialwissenschaftlern scheint eine grundlegende Transformationunserer bisherigen Beschäftigungsmodelle unumgänglich, wenn Männer und Frauenendlich gleiche Chancen bekommen sollen. Die Wirtschaftsbioniker derGradido-Akademie haben das passende Konzept dazu bereits erarbeitet. Sie bauenfest auf die gleichberechtigte Teilhabe der Geschlechter - gemäß denErfolgsmodellen der Natur.Traditionell übernehmen Frauen nicht nur den Löwenanteil der Alten- undKrankenpflege, sondern auch der Haus- und Familienarbeit sowie der Betreuungbedürftiger Angehöriger. Zum einen bedienen sie damit das tradierteSelbstverständnis, dass sich eben darin liebevolle Fürsorge ausdrückt. Zumanderen führt die andauernde schlechtere Bezahlung weiblicher Arbeitnehmerinnendazu, dass bis heute überwiegend Frauen ihr berufliches Engagement reduzieren,wenn Kinder oder Eltern Unterstützung brauchen. War die Doppelbelastung schonvor der Corona-Krise eine große Herausforderung, entwickelt sie sich in Zeitendes Home-Office und Homeschoolings zu einer schweren Belastung - mitbedrohlichen Folgen. Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass jeder weitereLockdown dazu führt, dass die Frauen ihre Arbeitszeit zugunsten der wachsendenFamilienaufgaben weiter reduzieren. Wirtschaftswissenschaftler fürchten, dassviele Arbeitnehmerinnen aufgrund dieser Entwicklung dauerhafteEinkommenseinbußen und einen schmerzhaften Karriereknick riskieren.Dabei liegt der Frauenanteil in den 'systemrelevanten' Berufsgruppen demDeutschen Institut für Wirtschaftsforschung zufolge bei knapp 75 Prozent. AlsKranken- und Altenpflegerinnen kümmern sie sich an vorderster Front um erkrankteMenschen. Kassiererinnen "halten den Laden am Laufen". Erzieherinnen betreuendie Kinder derer, die ihrem systemrelevanten Job nicht fernbleiben können, wennSchulen und Kitas geschlossen sind. Gemeinsam haben diese "Frauenberufe"