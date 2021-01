Temenos erweitert die Zusammenarbeit mit Schroders durch Bereitstellung von Wealth Front Office

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) meldete heute, dass Schroders Wealth Management in der Schweiz Temenos Wealth Front Office für die Automatisierung und Verbesserung seines Beratungsgeschäfts ausgewählt hat. Schroders Wealth Management wird das hochmoderne Portfoliomanagementsystem auf der bestehenden Kernbankenplattform Temenos Transact einsetzen, um Relationshipmanagern, Beratern und Portfoliomanagern intuitive und leistungsstarke Funktionen zu bieten. Mit der Unterstützung von Temenos betreut Schroders Wealth Management ein Vermögen von 65,7 Milliarden Pfund für seine weltweite Kunden über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, auf den Kanalinseln, in der Schweiz, in Singapur und Hongkong.

Mit Temenos Wealth Front Office profitiert Schroders Wealth Management von standardisierten Beratungsprozessen. Die Lösung enthält Dashboards für Relationshipmanager und Portfoliomanager, Kunden- und Anlageprofile, Anlagevorschlagsverfahren, erweiterte Ordergenerierung, umfassende Compliance-Kontrollen vor und nach dem Handel, flexibles Benchmarking und Performancereporting. Darüber hinaus bietet sie ein breites Spektrum an Instrumenten zur Portfoliomodellierung und -umschichtung für eine Vielzahl von Vermögenswerten auf einer benutzerfreundlichen und äußerst intuitiven Benutzeroberfläche.

Giovanni Leonardo, Head of Investment, Schroders Wealth Management, Schweiz, kommentierte: „Im Rahmen eines Auswahlverfahrens haben wir uns für Temenos Wealth Front Office entschieden, um unser Beratungsgeschäft in der Schweiz zu unterstützen. Die Software beherrscht alle komplexen Prozesse und strengen Vorschriften rund um die Beratung für das Portfoliomanagement, sodass sich unsere Relationshipmanager auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren können. Überdies bietet sie die Flexibilität und Effizienz, die wir für das diskretionäre Portfoliomanagement benötigen.“

David Macdonald, President of Europe, Temenos, sagte: „Wir sind stolz auf den Ausbau unserer langfristigen Beziehung mit Schroders Wealth Management. Da die Bank wachsen und ihr Dienstleistungsangebot erweitern möchte, kann sie mit Temenos Wealth Front Office einen besseren Service, mehr Effizienz und einheitliche Verfahren für ihre vermögenden und sehr vermögenden Kunden bieten, was zu einer längeren Kundenbindung und neuen Geschäftsmöglichkeiten führt.“