Unternehmen27.01.2021St Helier Jersey / Channel Islands -NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODERWOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEMBUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE"VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) ODERINNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES UNRECHTMÄSSIG IST,DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.Atrium European Real Estate LimitedATRIUM KÜNDIGT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGENVORBEHALTLICH DES ERFOLGREICHEN ABSCHLUSSES DER EMISSION ENER NEUEN SENIORANLEIHE ANAd hoc Mitteilung - Jersey, 27. Jänner 2021. Atrium European Real Estate Limited(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihrenTochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber undNeuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropagibt, vorbehaltlich bestimmter Angebots- und Vertriebsbeschränkungen, dieEinladung der Gesellschaft an die Inhaber ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR500.000.000, 3,625 % Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (von denenEUR 232.950.000 aktuell ausstehend sind) (die "Teilschuldverschreibungen")bekannt, ihr die Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkaufanzubieten (das "Angebot"). Der Zweck des Angebots besteht darin, dieSchuldentilgungen der Gesellschaft proaktiv zu managen und das Fälligkeitsprofilihrer Verbindlichkeiten zu verlängern. Das Angebot ist bedingt mit der, vonMarktbedingungen abhängigen, erfolgreichen Emission von neuen auf Eurolautenden, nachhaltigen senior Teilschuldverschreibungen durch Atrium FinanceIssuer B.V., die von der Gesellschaft garantiert und voraussichtlich im Rahmenihres EUR 1.500.000.000 Euro-Medium-Term-Note-Programms emittiert werden (die"Neuen Teilschuldverschreibungen") oder einer anderen Finanzierung, derenBedingungen die Gesellschaft nach eigenem Ermessen als für sie akzeptabelerachtet.Der Emissionserlös der Neuen Teilschuldverschreibungen wird zur Finanzierungoder Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten gemäß derDefinition in Atrium's Green Financing Framework verwendet. Atrium wird