SVAG Schweizer Vermögensberatung AG zum 10. Mal mit sehr gutem Urteil im Assekurata-Karriere-Rating

Köln (ots) - Die SVAG Schweizer Vermögensberatung erzielt erneut die Note A+

(sehr gut) im Karriere-Rating der ASSEKURATA Solutions GmbH (Assekurata

Solutions). In den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und

Betreuungskonzept sowie Finanzstärke erhält die SVAG wiederholt eine sehr gute

Bewertung. Im Prüfpunkt Unternehmenswachstum passt Assekurata das Urteil von gut

auf voll zufriedenstellend an.



Einblicke in den Beruf des Vermögensberaters







Berufsinteressenten ohne Vertriebserfahrung Karriereperspektiven in der

Finanzdienstleistungsbranche. Um Interessenten einen Einblick in das berufliche

Umfeld und das Tätigkeitsprofil des Vermögensberaters zu ermöglichen,

organisiert der Finanzvertrieb in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen. Hierzu

zählt auch die neue Seminarreihe "Cash Flow". Dabei beschäftigt sich das erste

Modul "Cash" mit der Vielfältigkeit des Berufsbildes Vermögensberater. Das Modul

"Flow" widmet sich dann im Detail den Einkommens- und Karriereperspektiven eines

Vermögensberaters. Mit diesem Konzept stellt das Unternehmen sicher, dass

Interessenten von Beginn an ein realistisches Bild vom Beruf des

Vermögensberaters und den Perspektiven bei der SVAG erhalten.



Gezielte Aus- und Weiterbildung



Um Berufseinsteiger auch langfristig zu binden, setzt die SVAG auf eine gezielte

Aus- und Weiterbildung. Die gesamte Ausbildung findet berufsbegleitend statt und

setzt sich aus Theorie- und Praxisteilen zusammen. Dabei stehen den Einsteigern

während der Grundausbildung erfahrene Referenten zur Seite, welche zu

Kundenberatungsgesprächen hinzugezogen werden können. Im Anschluss an die

Grundausbildungkönnen die Vermögensberater aus einem breiten Angebot an

Weiterbildungsmaßnahmen wählen, welche neben fachlichem Wissen auch

Persönlichkeits-, Führungs- und Verkaufskompetenz vermitteln. Der

Ausbildungsplan der SVAG berücksichtigt die aufsichtsrechtlichen und

gesetzlichen Anforderungen sowohl für den Fondsvertrieb als auch für den

Vertrieb von Versicherungsprodukten. Hierbei stehen die eidgenössisch

anerkannten Zertifizierungen "Dipl. Versicherungsvermittler/-in VBV" und "Dipl.

Finanzberater/-in IAF" im Vordergrund. Die genannten Bildungsabschlüsse erfüllen

die gesetzlich geforderten Ausbildungsnachweise für die Registrierung der

Vermögensberater in den entsprechenden, von der FINMA (Finanzmarktaufsicht

Schweiz) überwachten, Branchen-Registern für Versicherungen und Anlagefonds.

Neben einer ganzheitlichen Beratungskompetenz profitieren die Vermögensberater



