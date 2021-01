Leonine Studios schließt Output-Deal mit Asbury Park Pictures

München (ots) -



- Asbury Park Pictures ist ein Produktionslabel der JOHN WICK- und

SICARIO-Produzenten Basil Iwanyk und Erica Lee

- LEONINE Studios sichert sich mit dem Output-Deal die exklusiven Rechte an

sämtlichen Produktionen von Asbury Park Pictures

- Als erster Film geht im Februar der Action-Thriller BLACK SITE mit Jason

Clarke, Michelle Monaghan und Jai Courtney in den Hauptrollen in Australien in

Produktion



LEONINE Studios hat einen Output-Deal mit dem US-amerikanischen Label Asbury

Park Pictures geschlossen und sichert sich damit exklusiv die deutschsprachigen

Rechte an allen Produktionen der JOHN WICK- und SICARIO-Produzenten Basil Iwanyk

und Erica Lee, die das neue Studio speziell zur Produktion von Top-Action-Filmen

Ende vergangenen Jahres mitgegründet haben.







Licensing-Bereich in der Geschäftsführung, kommentiert den Output-Deal wie

folgt: "Die Nachfrage nach guten Action-Thrillern ist enorm, deshalb möchten wir

unseren Partnern und den Zuschauern genau das bieten. Durch den Vertrag mit dem

neuen Studio Asbury Park Pictures von Basil Iwanyk, mit dem wir bereits äußerst

erfolgreich bei der JOHN WICK-Reihe zusammenarbeiten, sichern wir uns eine Reihe

erstklassiger Action-Titel von erfolgreichen Produzenten, die wegweisende

Megahits in diesem Genre produziert haben."



Als erster Titel geht der neue Action-Thriller BLACK SITE in Produktion. Die

Dreharbeiten starten im Februar in Australien. Das Drehbuch stammt von Jinder

Ho, Regie führt Sophia Banks, die mit ihren Kurzfilmen UNREGISTERED und PROXY

bereits auf einer Reihe von Festivals für Furore sorgte. Die Hauptrollen

übernehmen Jason Clarke (ZERO DARK THIRTY), Michelle Monaghan (MISSION:

IMPOSSIBLE) und Jai Courtney (THE SUICIDE SQUAD).



BLACK SITE ist ein Katz- und Maus-Spiel zwischen einer Gruppe von CIA-Agenten

und dem ebenso brillanten wie berüchtigten Häftling, Hatchet, im

Hochsicherheitstrakt eines streng geheimen Gefängnisses. Als Hatchet entkommt,

setzt er seinen mysteriösen und tödlichen Plan um und zwingt die CIA-Agenten

dazu, um ihr Leben zu kämpfen.



Über LEONINE Studios:



LEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus

liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter

für kreative Talente zu sein.



Mit seinen drei Segmenten LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE

Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des

Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows,

Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und

koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den

Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen i&u TV, Odeon Film, Odeon

Entertainment, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film

gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente.

LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos,

auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das

Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen

aller Formate und Genres. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle

Marktteilnehmer mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale

Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie öffentlich-rechtliche und private

Fernsehsender.



