Hanako ist Top Brand 2021

DGAP-Media / 27.01.2021 / 12:05

HANAKO IST TOP BRAND CORPORATE HEALTH 2021



Die Hanako GmbH (https://www.hanako-health.com/) wurde von EUPD Research als Top Brand Corporate Health 2021 ausgezeichnet.

Damit zählt Hanako deutschlandweit zu den besten Dienstleistern im erweiterten Gesundheitsbereich.



EUPD befragte Verantwortliche der "besten 100 Arbeitgeber Deutschlands" anonym nach den ihnen bekannten Gesundheitsdienstleistern. Im anschließenden Audit konnte Hanako auf ganzer Linie überzeugen. So konnte sich Hanako von tausenden Dienstleistern abheben und erhält das Qualitätsmerkmal Top Brand Corporate Health 2021.

Steffen Klink, Management bei EUPD Research und Director Top Brand Corporate Health gratuliert: "Hanako überzeugt durch hohe Qualitätsstandards sowie innovative und moderne Ideen. Dass sich Hanako in diesem dicht besiedelten Markt gegen tausende Dienstleister durchsetzen konnte, ist Ausdruck genug, um die erfolgreiche Zielrichtung zu bestätigen."



Mit ihrer digitalen Gesundheitsplattform hat sich das Münchener E-Health-Unternehmen zu einem Innovationsführer auf dem Markt für Gesundheitsdienstleistungen entwickelt.

Hanako bietet neben medizinischen Check-ups für Mitarbeiter vor Ort in den Unternehmen seit mehr als einem Jahr auch eine führende Gesundheits-App an.

Die Hanako-App analysiert nicht nur den Lebensstil der Mitarbeiter, sondern schlägt auch individuell abgestimmte Ziele vor und unterstützt bei der Umsetzung. Sie informiert, motiviert und wirbt für die Gesundheitsangebote der Unternehmen.

Die Plattform wurde von dem führenden BGM-Experten Prof. Dr. Volker Nürnberg bereits als medizinisch beste digitale BGM-Lösung in Deutschland testiert.

Das Hanako-Leistungsportfolio richtet sich speziell auch an große Unternehmenskunden mit komplexen Konzernstrukturen. So zählt beispielsweise die Daimler AG und die Schindler Deutschland AG & Co. KG zu den Kunden.

Michael Mayr, Geschäftsführer der Hanako GmbH, freut sich über die Auszeichnung: "Besonders stolz an dieser Auszeichnung macht uns, dass wir auf Initiative von Unternehmen für die Top Brand Corporate Health 2021 nominiert wurden. Dies spiegelt die Qualität unseres Portfolios wider, die sich auch durch eine hohe Kundenzufriedenheit ausdrückt."