Sitetracker generiert 42 Mio. US-Dollar in Serie-C-Finanzierungsrunde

Sitetracker, ein Unternehmen, das weltweit Maßstäbe in puncto Implementierung, Betrieb und Wartung kritischer Infrastrukturen und Technologien setzt, gab heute bekannt, in seiner neuen Finanzierungsrunde 42 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben. Die Runde wurde von dem neuen Investor H.I.G. Growth Partners und dem wiederkehrenden Anleger Energie Ventures angeführt. Auch alle weiteren bestehenden Investoren, darunter New Enterprise Associates (NEA), National Grid Partners, Wells Fargo Strategic Capital und Salesforce Ventures, beteiligten sich erneut. Zu den Neueinsteigern gehören neben H.I.G. Growth Partners u. a. auch Energy Impact Partners (EIP), Telekom Innovation Pool (TIP) und Clearvision Ventures. Mit dieser Finanzierungsrunde steigt die von Sitetracker gesammelte Gesamtinvestitionssumme auf 92 Millionen US-Dollar, sodass das Unternehmen die Umsetzung seiner Produkt-Roadmap beschleunigen und eine globale Expansion fortsetzen kann.

„Sitetrackers anhaltendes Wachstum zeigt, dass das Unternehmen die Herausforderungen seiner führenden Kunden in der milliardenschweren Branche für kritische Infrastrukturen genau verstanden hat“, kommentierte Scott Hilleboe, Managing Director von H.I.G. Growth Partners. „Wie niemand sonst ist Sitetracker in der Lage, die hohen betrieblichen Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die Telekommunikations-, Versorgungs- und alternative Energieinfrastrukturen implementieren, warten und betreiben. Daher unterstützen wir Sitetracker mit großer Zuversicht in seiner neuen Wachstumsphase.“

„Wir wissen heute besser denn je zuvor, dass in unserer kritischen Infrastruktur einige Lücken klaffen. Herkömmliche analoge Branchen, die den Anschluss nicht verlieren wollen, benötigen daher Lösungen für die Fernbereitstellung und -wartung ihrer Anlagen“, so Katie McClain, Partnerin bei Energize Ventures und seit Kurzem neben John Tough das zweite Mitglied aus den Reihen von Energize Ventures im Board von Sitetracker. „Unserer Meinung nach ist dies der richtige Zeitpunkt, um unser Engagement für Sitetracker auszubauen. Mit seinen führenden Lösungen versetzt Sitetracker Unternehmen in die Lage, ihre Infrastrukturen im digitalen Zeitalter effektiv und effizient zu betreiben.“