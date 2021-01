Bereits seit geraumer Zeit steht eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus.

Bereits seit geraumer Zeit steht eine eminent wichtige Unterstützung im Fokus. Kinross Gold verpasste es zuletzt, über Aufwärtsimpulse für eine Entlastung zu sorgen. Mittlerweile „klebt“ der Aktienkurs des kanadischen Goldproduzenten an dieser Unterstützung. Es bahnt sich ein Drahtseilakt an.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 21.01. hieß es bereits „[…] In der Folgezeit kreierte sich zunächst der eingangs beschriebene Angriff auf die 8,0 US-Dollar. Die damalige Erholung des Goldpreises stützte maßgeblich. Nachdem diese Unterstützung wegbrach, musste auch Kinross Gold vom Vorhaben ablassen, über die Widerstandszone 8,0 / 8,3 US-Dollar zu laufen. Aktuell hat sich die Aktie auf die gut ausgebaute Unterstützung von 7,0 US-Dollar zurückgezogen. Solange die 7,0 US-Dollar nicht signifikant unterschritten wurden, bleibt Kinross Gold aus charttechnischer Sicht im Spiel. Wichtig wäre der Sprung über die Zone 8,0 / 8,3 US-Dollar. Aber hierzu bedarf es einer größeren Unterstützung seitens des Goldpreises. Sollte es für Kinross hingegen unter die 6,0 US-Dollar gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.[…]“.

Der Kursverlauf der letzten Handelstage mahnt zur Vorsicht. Sicherlich ist es positiv zu bewerten, dass die 7,0 US-Dollar noch nicht signifikant unterschritten wurden, doch das Unvermögen der Aktie für Entlastung zu sorgen, macht die Situation prekär.

Ein Bruch der 7,0 US-Dollar könnte weitere Abgaben in Richtung 6,0 US-Dollar initiieren. In Anbetracht des temporär angeschlagen wirkenden Goldpreises muss dieses Szenario einkalkuliert werden. In Bezug auf Kinross Gold gilt: Erst eine Rückkehr über die 8,0 / 8,3 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen.

Kinross Gold hat die Veröffentlichung der Ergebnisse des 4. Quartals 2020 für den 10. Februar angekündigt. Gleichzeitig will das Unternehmen seine Prognosen für 2021 veröffentlichen.