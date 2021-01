27.01.2021 / 12:22

SIXT beruft langjährigen SIXT-Manager Nico Gabriel zum neuen Vorstand Operations (COO) und führt damit Filialgeschäft und digitale Mobilitätsdienste in einem Vorstandsressort konsequent weiter zusammen

* SIXT steht seit Jahrzehnten für Premium-Service sowie Innovationskraft durch Technologieexpertise und geht mit der Ernennung von Nico Gabriel den Weg zur Verschmelzung dieser Stärken im Sinne seiner ONE Strategie entschlossen weiter



* In seiner 16-jährigen Laufbahn bei SIXT hat Gabriel nicht nur das Kerngeschäft der klassischen Autovermietung von Grund auf geprägt, sondern sich u.a. als Geschäftsführer von DriveNow und im Bereich Neue Mobilität einen Namen in der Branche gemacht



* Erich Sixt: "Mit Nico Gabriel bereichert ein hochgeschätzter und langjähriger Kollege unseren Vorstand. Ich bin davon überzeugt, dass er unser Premium-Versprechen in die Zukunft tragen und wesentlich zu unserer Wachstumsstrategie beitragen wird. Seinem Vorgänger, unserem langjährigen COO Detlev Pätsch, gilt unser tiefer und aufrichtiger Dank. Herr Pätsch hat das Unternehmen SIXT in seiner mehr als 30-jährigen Laufbahn mit seinem unermüdlichen professionellen und persönlichen Einsatz nachhaltig vorangebracht. Ohne sein Engagement stünde SIXT sicherlich nicht da, wo wir heute stehen."



Pullach, 27. Januar 2021 - Der erfahrene Mobilitätsexperte und langjährige SIXT Operations und Tech Manager Nico Gabriel wird als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand der Sixt SE berufen. Das Unternehmen macht damit den nächsten logischen Schritt zur vollständigen Zusammenführung der klassischen, serviceorientierten Autovermietung und innovativer Mobilitätsdienstleistungen auf Basis der Mobilitätsplattform ONE. Nico Gabriel, der die Transformation von SIXT zum modernen Mobilitätsanbieter seit 16 Jahren erfolgreich vorantreibt, zeichnet damit ab sofort für einen Unternehmensbereich verantwortlich, der für die zukünftige Entwicklung von SIXT von maßgeblicher Bedeutung sein wird. Im Rahmen des Premium-Versprechens ist es der Anspruch von SIXT, seinen Kunden hochwertige Services über seine mehr als 2.100 Stationen weltweit bereitzustellen und zugleich komplett digitalisierte und konsequent an den Kundenbedürfnissen ausgerichtete Produkte auf der international verfügbaren Mobilitätsplattform ONE anzubieten.