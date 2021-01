(neu: Aussagen Vorstandschef aus Gespräch und Telefonkonferenz, Analystenstimmen, Kurs aktualisiert.)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Umbau der Software AG wird auch in diesem Jahr teuer. Vorstandschef Sanjay Brahmawar sieht nach wie vor Gelegenheiten für den Darmstädter Softwareanbieter und will weiter in künftiges Wachstum investieren. Im kommenden Jahr sollen die Ergebnisse dann wieder besser werden, zunächst dürfte die operative Marge aber weiter zurückgehen, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch mit. Die Aktie legte nach einigem Hin und Her schließlich klar zu - Auftrieb gaben der gute Verlauf zum Jahresschluss und die laut Experten gute Auftragslage.

Brahmawar hatte die Anleger bereits auf eine Durststrecke von zwei Jahren bei den Ergebnissen eingestellt. "2021 wollen wir unsere Transformation und das kontinuierliche Wachstum noch schneller vorantreiben", sagte der Manager. Vergangenes Jahr rutschte die Marge des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) denn auch um 8 Prozentpunkte auf 21,2 Prozent ab. Dieses Jahr soll sie nun nur noch zwischen 16 und 18 Prozent liegen. Analysten hatten im Schnitt mehr als 20 Prozent auf dem Zettel.

Die Aktie legte am Mittag dennoch um 7,2 Prozent auf 36 Euro zu, nachdem sie zunächst deutlich geschwankt hatte. In den vergangenen Monaten hatte sich die Aktie des Unternehmens nach einem Hoch im September bei über 44 Euro nicht gut entwickelt. Ein Händler ließ am Ausblick der Darmstädter früh am Morgen erst einmal kein gutes Haar: Dieser sei "schrecklich" und deute schon wieder ein Übergangsjahr an.

Analyst Gautam Pillai von Goldman Sachs sah das anders: Nicht nur habe der Software-Entwickler ein weiteres starkes Quartal hinter sich, Investoren dürften auch die hohe Dynamik künftiger Wachstumsindikatoren wie etwa die Aufträge höher gewichten als die aufgrund von vorgezogenen Investitionen niedrigeren Margen 2021. Knut Woller von der Baader Bank schrieb, dass sich der Konzern beim Übergang zum neuen Geschäftsmodell auf einem guten Weg befinde. Die diesjährigen Margenziele seien zwar eine Enttäuschung, die Bestätigung der mittelfristigen Prognose sollte aber für etwas Zuversicht sorgen.