SKODA AUTO beschleunigt seine digitale Transformation mit AccelerateIT und Microsoft (FOTO)

SKODA AUTO beschleunigt seine digitale Transformation durch das neuestrategische Programm AccelerateIT und setzt dabei auf Microsoft: DieBeschäftigten in der IT und anderen Abteilungen des Automobilherstellers werdenvon Microsoft für den Umgang mit der Cloud-Plattform Microsoft Azure sowie mitDaten und Künstlicher Intelligenz (KI) ausgebildet und zertifiziert. Die Kursehaben bereits begonnen und wurden von den ersten Mitarbeitern alsOnline-Trainings absolviert. SKODA AUTO erhält außerdem Unterstützung vonMicrosoft durch spezielle Tools und kostenlosen Support von Azure-Spezialistenfür Cloud-Architektur, Daten und KI.SKODA AUTO ist seit langem eine der Säulen der tschechischen Wirtschaft undbeschäftigt derzeit weltweit mehr als 42.000 Mitarbeiter. Mit über 100Anwendungen auf Microsoft Azure ist SKODA AUTO bereits heute ein wichtigerNutzer dieser Plattform innerhalb der Volkswagen Konzerns und verfügt überlangjährige Erfahrung. Klaus-Dieter Schürmann, SKODA AUTO Vorstand für Finanzenund IT, betont: "Die Zusammenarbeit mit Microsoft ist ein wichtiger undhilfreicher Schritt für die digitale Transformation von SKODA AUTO. DieDigitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sind zentraleHandlungsfelder unserer Strategie 2025 und die Voraussetzung für unsereWeiterentwicklung zur Simply Clever-Company für beste Mobilitätslösungen."Künstliche Intelligenz aus der Cloud wird beispielsweise bereits genutzt, um dieoptimale Beladung der LKW-Container im Stammwerk Mladá Boleslav in Echtzeitfestzulegen. Microsoft Azure hilft dadurch beim Einsparen von Frachtkosten undbeim Vermeiden von CO2-Emissionen. Jede einzelne dieser KI-Entscheidungenberücksichtigt eine hohe Anzahl an verschiedenen Parametern, was eine sehr hoheRechenleistung erfordert. Kleinste Ungenauigkeiten könnten zu logistischenProblemen führen, weshalb die erforderliche minimale Fehlertoleranz am bestendurch KI erzielt wird. Auch der Autokonfigurator von SKODA AUTO läuft bereitsauf Azure. Weil ihn Kunden aus der ganzen Welt verwenden, kommen dafürMicrosoft-Rechenzentren in Europa, Asien, Südamerika und Australien zum Einsatz.