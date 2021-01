GOLDMAN SACHS belässt ARCELORMITTAL auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jack O'Brien

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach der zuletzt starken Entwicklung der Rohstoffpreise und Aktienkurse überprüfte Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für Aktien aus dem Minensektor. Kurzfristig sei die Perspektive für Gewinne und Bewertungen attraktiv. Für ArcelorMittal, Rio Tinto und BHP sei die aktuelle Preissituation bei Metallen am vorteilhaftesten./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021 / 21:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.