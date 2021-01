NORDLB belässt Traton auf 'Halten'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Frank Schwope

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Traton nach Eckdaten für 2020 von 17 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Nach einem starken Absatzeinbruch im vergangenen Jahr könne es ? "sofern die Corona-Situation nicht weiter eskaliert" ? von niedriger Basis aus aufwärts gehen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Infolge der gegenwärtigen Lockdowns in zahlreichen Ländern dürfte das erste Quartal 2021 für die Volkswagen-Lkw-Tochter allerdings noch einmal sehr herausfordernd werden./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 11:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 11:15 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.