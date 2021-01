Maxhütte-Haidhof (ots) - Zwölf Millionen Tonnen insgesamt oder rund 75 Kilogramm

Lebensmittel pro Person werden in Deutschland jährlich entsorgt[1] - ein

Großteil davon frisches Obst und Gemüse. Um dieser Lebensmittelverschwendung

aktiv entgegenzuwirken, hat Netto Marken-Discount im letzten Jahr als Vorreiter

im deutschen Discount-Segment die ersten Produkte mit Apeel-Frischeschutz in

sein Obst- und Gemüsesortiment aufgenommen. 2021 wächst dieses Angebot um zwei

weitere Obstsorten: Ab jetzt kommen Grapefruit und Zitronen, mit dem innovativen

Frischemantel auf Pflanzenbasis in die Obstregale aller 4.270 Netto-Filialen in

Deutschland - und bleiben damit künftig länger frisch.



Unsichtbarer Frischesafe





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Apeel-Frischeschutz gleicht einem Frischesafe: Die natürliche Schale derFrucht wird mit einer zweiten Haut aus pflanzenbasierten Inhaltsstoffen, dieselbst in Obst vorkommen, ummantelt: Diese ist farblos, geschmacks- undgeruchsneutral. Sie verlangsamt den Wasserverlust und die natürlicheDurchdringung der Schale mit Sauerstoff, wodurch die Reifung von frischem Obstund Gemüse verlangsamt wird. Ohne auf Plastikverpackungen angewiesen zu sein,ermöglicht dies, dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben und letztendlichweniger Lebensmittel entsorgt werden müssen."Der Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung hat bei Netto seit vielen Jahrenhohe Priorität. Das Apeel-Verfahren ist dabei eine innovative und eine sehrwirkungsvolle Methode, die Frische zu verlängern und so dazu beitragen zukönnen, dass unsere Kunden weniger Lebensmittel entsorgen müssen", so ChristinaStylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.Bereits Anfang 2020 hat ein Pilotversuch in Netto-Filialen gezeigt: Die Mengeder Avocados, die in der Filiale aussortiert werden mussten, konnte dank Apeelum 50 Prozent reduziert werden, gleichzeitig stieg die Kundennachfrage in denteilnehmenden Filialen deutlich an. Das Nachhaltigkeits-Plus überzeugte auchVerbraucherinnen und Verbraucher bei der Wahl "Produkt des Jahres": DieWWF-Orangen mit Apeel der Netto-Eigenmarken Lieblings gewannen 2020 in derKategorie Nachhaltigkeit die begehrte Auszeichnung.Mehr Wertschätzung für Lebensmittel hat bei Netto TraditionDer Ausbau des eigenen Obstsortiments mit Apeel-Ummantelung reiht sich ein inweitere Schritte, mit denen Netto Marken-Discount schon seit vielen Jahren aktivgegen Lebensmittelverschwendung eintritt. So werden nicht verkaufte, aber nochhaltbare Lebensmittel wie Nudeln, Brot- und Backwaren oder Molkereiprodukte denregionalen Tafeln gespendet. Damit bewahrt Netto diese Lebensmittel nicht nur