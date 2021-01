Hamburg (ots) - Jetzt macht sauer noch länger lustig: Passend zur

Zitrusfrüchte-Saison erweitert EDEKA sein Apeel-Sortiment um zwei weitere

Früchte. Zum Start ins Jahr erhalten auch Grapefruits und Zitronen den

pflanzenbasierten Apeel-Schutzmantel. Die so länger haltbaren Vitamin C-Wunder

sind ab sofort deutschlandweit bei EDEKA, Marktkauf und Netto Marken-Discount

erhältlich. Sie sind nach Avocados, Orangen, Clementinen und Mandarinen die

neuesten Mitglieder im Apeel-Sortiment. Der EDEKA-Verbund weitet damit sein

Engagement für immer nachhaltigere Sortimente aus und setzt erneut ein Zeichen

im Kampf gegen Foodwaste. Laut Ernährungsreport 2020 des Bundesministeriums für

Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) werden in Deutschland Jahr für Jahr zwölf

Millionen Tonnen insgesamt oder rund 75 Kilogramm Lebensmittel pro Person

entsorgt [1].



So funktioniert Apeel







Haut oder eine Schale, die es schützt und frisch hält. Die Apeel-Rezeptur

pflanzlichen Ursprungs verleiht der Oberfläche frischer Produkte eine Art zweite

Haut, die wie ein zusätzlicher Schutzmantel wirkt. Die Apeel-Schutzschicht sorgt

dafür, dass weniger Wasser aus dem Inneren durch die eigentliche Schale

verdunsten und zugleich weniger Sauerstoff von außen eindringen kann. Unter der

zweiten Haut entsteht ein optimales Mikroklima: Die Frucht kann weiter atmen,

während sich der Reifungsprozess stark verlangsamt. So bleiben Apeel-Produkte

länger frisch - bei unverändertem Genusserlebnis, da weder Geschmack noch Geruch

der Lebensmittel beeinträchtigt werden. Die Haltbarkeit der Produkte wird durch

Apeel deutlich verlängert - bei gleichbleibend hoher Qualität. Bereits Anfang

2020 hat ein Pilotversuch in 2.900 EDEKA-Märkten und Netto-Filialen über zwölf

Wochen gezeigt: Die Menge der Avocados, die im Markt aussortiert werden mussten,

konnte dank Apeel um 50 Prozent reduziert werden, gleichzeitig stieg die

Kundennachfrage in den beteiligten Märkten deutlich an.



Daraus besteht Apeel



Apeel ist ein innovatives Verfahren, das von dem US-amerikanischen Unternehmen

Apeel entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen dabei pflanzliche Fette - Lipide und

Glycerolipide - die in den Schalen, Samen sowie im Fruchtfleisch sämtlicher

Früchte- und Gemüsesorten enthalten sind. Dementsprechend besteht die

Apeel-Schutzschicht aus Komponenten, die auch im Rahmen einer normalen Ernährung

regelmäßig verzehrt werden. Damit unterscheidet sich Apeel grundsätzlich von

Ansätzen, bei denen ein synthetisch hergestelltes Zuckerderivat aufgetragen

wird.



So hilft Apeel der Umwelt Seite 2 ► Seite 1 von 2



Ob Erdbeeren, Pfirsiche oder Tomaten - jedes Obst oder Gemüse verfügt über eineHaut oder eine Schale, die es schützt und frisch hält. Die Apeel-Rezepturpflanzlichen Ursprungs verleiht der Oberfläche frischer Produkte eine Art zweiteHaut, die wie ein zusätzlicher Schutzmantel wirkt. Die Apeel-Schutzschicht sorgtdafür, dass weniger Wasser aus dem Inneren durch die eigentliche Schaleverdunsten und zugleich weniger Sauerstoff von außen eindringen kann. Unter derzweiten Haut entsteht ein optimales Mikroklima: Die Frucht kann weiter atmen,während sich der Reifungsprozess stark verlangsamt. So bleiben Apeel-Produktelänger frisch - bei unverändertem Genusserlebnis, da weder Geschmack noch Geruchder Lebensmittel beeinträchtigt werden. Die Haltbarkeit der Produkte wird durchApeel deutlich verlängert - bei gleichbleibend hoher Qualität. Bereits Anfang2020 hat ein Pilotversuch in 2.900 EDEKA-Märkten und Netto-Filialen über zwölfWochen gezeigt: Die Menge der Avocados, die im Markt aussortiert werden mussten,konnte dank Apeel um 50 Prozent reduziert werden, gleichzeitig stieg dieKundennachfrage in den beteiligten Märkten deutlich an.Daraus besteht ApeelApeel ist ein innovatives Verfahren, das von dem US-amerikanischen UnternehmenApeel entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen dabei pflanzliche Fette - Lipide undGlycerolipide - die in den Schalen, Samen sowie im Fruchtfleisch sämtlicherFrüchte- und Gemüsesorten enthalten sind. Dementsprechend besteht dieApeel-Schutzschicht aus Komponenten, die auch im Rahmen einer normalen Ernährungregelmäßig verzehrt werden. Damit unterscheidet sich Apeel grundsätzlich vonAnsätzen, bei denen ein synthetisch hergestelltes Zuckerderivat aufgetragenwird.So hilft Apeel der Umwelt