KeHE wählt Else Produkte für das Elevate Distribution-Programm aus

Programm zur Beschleunigung der Distribution von Else im US-Einzelhandel und um landesweit in deutlich mehr Regalen vertreten zu sein

VANCOUVER, BC , 27. Januar 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder die „Gesellschaft“), ein Unternehmen spezialisiert auf die Herstellung von pflanzlichen Nahrungsmitteln für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, wurde für das namhafte Elevate Program von KeHE Distributor ausgewählt. Das Programm sucht sorgfältig einzigartige Marken zur Förderung auf dem amerikanischen Einzelhandelsmarkt aus, um ihr Wachstum und ihren Erfolg zu maximieren und um den Marktanforderungen besser gerecht zu werden.

Das Category-Management Team von KeHE sucht aktiv nach Kandidaten für das Programm, die diesem exklusiven Netzwerk von Marken, konzipiert nie mehr als 200 Mitglieder zu haben, beitreten. Damit befindet sich Else Nutrition in Gesellschaft mit einigen der vertrauenswürdigsten und potentialträchtigsten Marken, die sich auf dem nordamerikanischen Markt abzeichnen.

„Wir sind begeistert, dass unsere Produkte für dieses einzigartige Programm ausgewählt wurden. KeHE bietet die beste Distribution in seiner Klasse und durch das Elevate Programm werden wir in der Lage sein, den Bekanntheitsgrad und die Sichtbarkeit unserer Marke in den von KeHE bedienten Kanälen in den USA zu erhöhen,“ meinte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründer von Else Nutrition.

Über KeHE

KeHE Distributors wurde 1952 gegründet. Das Unternehmen ist in Arbeitnehmerhand, wird von einer Belegschaft von mehr als 5.500 Personen betrieben, und verfügt über ein Netzwerk von sechzehn Vertriebszentralen und einer Flotte von 500 Lastern, die täglich Routen von Küste zu Küste in den USA und Kanada befahren. KeHE liefert mehr als 65.000 Lagerbestandseinheiten (SKUs) an die Geschäfte ihrer Einzelhandelspartner in Nordamerika, zu denen Ketten- und unabhängige Lebensmittelhändler, Großhandelsketten, Bedarfsartikelgeschäfte und Apotheken mit natürlich, ganzheitlichem Ansatz gehören. KeHE ist eine anerkannte „B-Corporation,“ voll-berechtigt mit B Lab (http://bcorporation.net), einem Gremium, das die gesamte soziale und ökologische Leistung von Unternehmen nach einem strengen Standard misst. Weltweit gibt es weniger als 3.300 Unternehmen mit diesem Anerkennungszeugnis, darunter befinden sich bekannte Marken wie Patagonia, Hootsuite, Danone und Ben & Jerry’s2.