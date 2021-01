STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Fed-Zinsentscheid voraus

Für den deutschen Leitindex geht es zur Wochenmitte um 0,7% abwärts. Der GfK-Konsumklima-Index signalisiert eine deutliche Eintrübung der Stimmung unter deutschen Konsumenten. Mit Spannung erwartet wird außerdem die Fed-Sitzung heute Abend, die für weitere Impulse sorgen könnte.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. GameStop (WKN: A0HGDX)

Unter hohen Umsätzen ist die GameStop-Aktie am Mittwoch der meistgehandelte Wert an der Stuttgarter Börse. Der Short Squeeze scheint dabei weiter in Gange zu sein. Stieg die Aktie am Morgen zeitweise um 130%, beträgt das Plus am Mittag aber nur noch knapp 30%. 2. Varta (WKN: A0TGJ5)

Vergleichsweise ruhiger geht es hingegen bei der Varta-Aktie zu, die bis zum Mittag rund 2,6% auf nunmehr 153 Euro zulegt. Mit zwischenzeitlich 166 Euro markierte die Aktie des Batterieherstellers aus Ellwangen am Morgen zudem ein neues Allzeithoch. Auch hier scheinen Shortseller Medienberichten zufolge ihre Wetten auf fallende Kurse aufzulösen. 3. Deutsche Telekom (WKN: 555750)

Die Aktie der Deutschen Telekom gewinnt heute entgegen dem Markt rund 1,3% und setzt sich damit an die DAX-Spitze. Einen Erfolg konnte das Unternehmen bei der kürzlich veröffentlichten „Brand Finance Global 500“-Studie verzeichnen. Der errechnete Markenwert von 51,1 Milliarden US-Dollar markiert für die Telekom den höchsten Wert aller Zeiten.