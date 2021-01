Berlin (ots) -



- Erneuerbare-Energien-Gesetz setzt Hürden statt Brücken für den Ausbau

Erneuerbarer

- Bundesregierung muss angekündigte Revision des EEG unverzüglich angehen

- Fehlstellungen sind unter anderem die automatische Reduktion des Ausbaupfades,

fehlende Impulse für die Bürgerenergie sowie die Förderung fossiler

Stromerzeugung



Trotz der Novelle Ende letzten Jahres offenbart das Erneuerbare-Energien-Gesetz

(EEG) Lücken und handwerkliche Fehler, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien

torpedieren. Das geht aus einer Analyse der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor.

Erst wenn die eklatanten Schwächen des EEG beseitigt werden, können die

Erneuerbaren Energien wieder Fahrt aufnehmen. Denn auch in diesem Jahr setzt

sich die Notlage der Erneuerbaren fort. Für die bis Februar 2021

ausgeschriebenen 1.500 Megawatt (MW) an Windenergie gibt es unter den

Windkraftbetreibern zu wenig Bewerber. Ein Trend, der sich aus den vergangenen

Jahren fortsetzt und der durch die miserablen Bedingungen für den Ausbau

Erneuerbarer verursacht wird. Die Hürden und Unsicherheiten, die das EEG

aufbaut, lassen Investoren reihenweise zurückschrecken.





Der großen Koalition war es in der EEG-Novelle nicht einmal gelungen, denErneuerbaren Energien den Status des "öffentlichen Interesses" zu verleihen,obwohl sie für den Klimaschutz unerlässlich sind. SPD und Union hatten zwar perEntschließungsantrag erklärt, beim EEG noch im ersten Quartal 2021nachzusteuern, der erste Monat ist aber bereits ohne jegliches Signal aus demBundeswirtschaftsministerium verstrichen. Die DUH fordert hier Entschlossenheitund Schnelligkeit von der Bundesregierung.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: " Die großeKoalition lobt sich selbst, mit der EEG-Novelle einen großen Wurf geschafft zuhaben. Dabei sprechen die Ausbauzahlen eine ganz andere Sprache. Unsere Analysezeigt: Eklatante Fehler im EEG sind für den schleppenden Ausbau verantwortlich.Wäre das EEG ein Haus, wäre es bei so vielen handwerklichen Mängeln starkeinsturzgefährdet. An der angekündigten Überarbeitung wird sich messen lassen,ob die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz noch Willens und handlungsfähigist. "Die DUH hat die folgenden sieben größten Probleme des EEG zusammengetragen:1. Ziel und Ausbaupfad zu niedrig: Im ersten Quartal will die Bundesregierungdie jährlichen Ausbaumengen für Erneuerbare Energien bis 2030 festlegen.Schon jetzt ist klar, dass es eine massive Erhöhung auf 6 Gigawatt (GW)Windenergie an Land und 10 GW Photovoltaik pro Jahr braucht, um die jüngstvon der Europäischen Union erhöhten Klimaschutzziele zu erreichen. Dasjetzige EEG kommt dagegen lediglich auf durchschnittlich 1,6 GW Wind an Land