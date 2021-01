Seite 2 ► Seite 1 von 7

Berlin (ots) - Zur Unterstützung des publizistischen Weckrufs hochrangigerWissenschaftler, Umweltaktivisten und Einzelverantwortlichen an alle nationalenund internationalen Akteure, den Klima- und Umweltproblemen mit ihren fatalenAuswirkungen eiligst entgegenzuwirken, hat die ITB-Beauftragte für CorporateSocial Responsibility (CSR), Frau Rika Jean-François, eine umfangreicheTitelliste für Hintergrundwissen zum Diskurs rund um den Themenkomplex"Sustainable Responsibility" ("Nachhaltige Verantwortung") vorgelegt. Im Zugeder Recherchen der ITB BuchAwards zur ITB Berlin NOW, die 2021 pandemiebedingtrein digital stattfindet, wurden diese Publikationen für eine Gesamtschau alsLeseempfehlungen zusammengetragen.Darunter die aktuellen Bücher von Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller, desDalai Lama, Greta Thunberg, Prof. Dr. Meinhard Miegel, Prof. Nick Bostrom, Prof.Dr. Edward O. Wilson, Prof. Dr. Boris Previsic, Dr. Dirk Steffens und FritzHabekuß, Prof. Mojib Latif, Prof. Harald Lesch und Klaus Kamphausen, Dipl. Met.Sven Plöger, Hannes Jaenicke und Dr. Ina Knobloch, Markus Mauthe, Arved Fuchs,Naomi Klein, Prof. Dr. Andrew McAfee, Manfred Folkers und Prof. Dr. Niko Paech,Prof. Dr. Maja Göpel, Prof. Claudia Kemfert, Prof. Dr. Klaus Moegling, Dr.Susanne Götze, Petra Pinzler und Günther Wessel, Luisa Neubauer mit AlexanderRepenning und last but not least Prof. Dr. Markus Rex.Leitmotivisch voran für die zu bewahrende, bedrohte komplexe Schönheit desPlaneten Erde stellt Jean-François den opulenten Bildband "Human Nature - Überden Zustand unserer Erde" der international renommierten Fotograf*innen CristinaMittermeier, Tim Laman, Frans Lanting, Paul Nicklen, Joel Sartore, GeorgeSteinmetz u.a., erschienen in der deutschsprachigen Fassung 2020 im KnesebeckVerlag.Das Bekenntnis der Mitarbeiter*innen der ITB Berlin zur globalen Nachhaltigkeitsiehe unter: itb/SozialeVerantwortung(http://www.itb-berlin.de/de/ITBBerlin/SozialeVerantwortung) .Die Bücherliste "Sustainable Responsibility" der ITB Berlin NOW 2021 -Autor*innen, Titel, Verlage:Planet ErdeJ Henry Fair, Tim Laman, Frans Lanting, Cristina Mittermeier, Paul Nicklen, JoelSartore, Richard John Seymor, Brian Skerry, George Steinmetz, Brent Stirton, AmiVitale, Steve WinterHuman Nature. Über den Zustand unserer ErdeKnesebeck Verlag, München (2020)OA: "Human Nature", Blackwell and Ruth Limited, 2020Katapult-Magazin102 Grüne Karten zur Rettung der WeltSuhrkamp Taschenbuch Verlag, Berlin (2020)