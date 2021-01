IMC International Mining Corp. erweitert Kupfer-Gold-Mineralisierung auf Gebiet Cirque

27. Januar 2021 - Vancouver, BC – IMC International Mining Corp. (CSE: IMCX) (OTC: IMIMF) (FRA: 3MX) (das „Unternehmen” oder „IMC”), freut sich, zusätzliche Ergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2020 zu melden, das in dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Thane (das „Konzessionsgebiet”) im nördlich-zentralen Teil von British Columbia, Kanada, durchgeführt wurde. Das Konzessionsgebiet umfasst aneinander angrenzende Konzessionen mit einer Fläche von 206,58 km², die vor dem Erwerb durch IMC im März 2020 in privatem Eigentum standen. Das Konzessionsgebiet liegt im Terrain Quesnel, einem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden, linearen, vulkanisch-sedimentären Gesteinsgürtel, der von Intrusivgestein aus mehreren Phasen intrudiert wurde, in den mehrere porphyrartige Lagerstätten eingelagert sind. Zum Süden des Konzessionsgebiets hin liegt die derzeit produzierende Kupfer-Gold-Alkali-Porphyr-Mine Mt. Milligan und zum Norden hin die früher produzierende Kalk-Alkali-Porphyr-Kupfer-Gold-Mine Kemess.