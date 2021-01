Tele2 geht mit Cloud-Telefonie für Business-Kunden an den Start - samt drei starken Service-Paketen

Düsseldorf (ots) - Ab sofort bietet Tele2 Business-Kunden eine cloudbasierte

"Nicht nur die bundesweite ISDN-Abschaltung, die nach wie vor voll im Gange ist- auch das Home-Office sowie die wachsende Zahl von Online-Meetings haben derDigitalisierung in den vergangenen Monaten einen kräftigen Schub verpasst. Wirwollen in diesem Markt mitmischen. Mit Angeboten, die maximale Flexibilitätgarantieren", sagt Steffen von Alberti, Geschäftsführer von Tele2 Deutschland.Denn ob 1, 3 oder 9 Rufnummern, mit Festnetz- oder Festnetz-/Mobilfunk- odersogar EU-Flatrate: Die Tele2 Cloud-Telefontarife stehen für ein Höchstmaß anFlexibilität. Die Cloud Business-Tarife eignen sich dabei besonders für klein-und mittelständische Unternehmen mit einem recht planbaren Jahresgeschäft. Dazuzählen z. B. die Versicherungsbranche, Steuerberater oder auch Agenturen. Esgibt sie in drei verschiedenen Flatrate-Paketen inklusive 3 Festnetz-Rufnummernab 24,90 EUR netto/Monat - bei einer zwölfmonatigen Vertragslaufzeit. FürFreelancer, Gründer, Start-ups oder Unternehmen mit variierenden Bedürfnissenhat Tele2 dagegen die attraktiven Flex-Tarife entwickelt - entweder mitminutenbasierter Abrechnung oder mit drei verschiedenen Flatrate-Optionen. Siestarten bei 3,90 EUR netto/Monat für eine Rufnummer - ohne Vertragslaufzeit undmit einer 30-tägigen Kündigungsfrist. Zusätzliche Rufnummern lassen sich sowohlfür die Business- als auch für die Flex-Tarife ab 2,90 EUR netto/Monat einfachhinzubuchen. Bisher einzigartig im Markt für die Cloud-Telefonie: BeimHinzubuchen zusätzlicher Rufnummern sind Flatrates nummernspezifisch auswählbar.Denn nicht für jede Rufnummer und für jeden Mitarbeiter bedarf es zum Beispiel