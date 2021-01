Pentracor GmbH: Weltweit einzige Therapie zur CRP-Blutwäsche nun auch bei COVID-19 erfolgreich

Am Corona-Virus erkrankte Person erfolgreich therapiert - neue Handlungsoption in der Pandemie

Fall erzeugt reges Interesse in klinischen Kreisen

CRP-Blutwäsche kann auch helfen, Intensivkapazitäten zu schonen

Seit Anleihebegebung: Fortschritte bei Vertriebsausbau und Erweiterung des Kundenkreises

Hennigsdorf, 27.01.2021 - Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB), im dynamisch wachsenden Healthcare-Sektor tätig, hat mit seinem CE-zertifizierten und patentgeschützten Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP einen durch das Corona-Virus an COVID-19 erkrankten Patienten erfolgreich therapiert. Damit hat das Unternehmen eine weitere, wichtige Handlungsoption im Kampf gegen die oft tödlich endenden Auswirkungen der Pandemie geschaffen. Die extrakorporale, nahezu risikofreie CRP-Apherese hat den COVID-19-Patienten vor der Beatmung in der Intensivmedizin und deren Konsequenzen ebenso bewahrt, wie vor Schäden an Lunge, Herz und anderen Organen.

Der Fall hat reges klinisches Interesse erzeugt, zumal die Krankenhäuser in Deutschland ob der Corona-Pandemie überlastet sind. Praktisch alle bislang eingesetzten medikamentösen Therapien sind als nur bedingt im Einzelfall wirksam oder gar als Fehlschläge einzustufen. Vernünftige Therapiestrategien liegen laut Ärzten nicht vor. So wurden auch die beiden jüngst von der Bundesregierung bei dem US-Pharmakonzern Eli Lilly georderten, neuen Corona-Medikamente auf Antikörper-Basis bislang erst an kleinen Patientengruppen in den USA getestet. Zudem haben diese Arzneimittel gemäß Bundesgesundheitsministerium bislang noch keine Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA).