Original-Research CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen
27.01.2021

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.01.2021

Kursziel: 140,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese, Henrik Markmann

Starkes Q4 mit überproportionalem Ergebnisanstieg überrascht den Markt - Kursziel erhöht



Nach einem überraschend guten Weihnachtsgeschäft hat CEWE vergangenen Freitag kurz vor Börsenschluss vorläufige Zahlen gemeldet und damit nicht nur unsere Schätzungen, sondern auch den Konsens deutlich übertroffen. Insbesondere der massive Ergebnisanstieg und die nochmals ausgebaute Profitabilität zeigen, dass das Unternehmen die COVID-19- bedingten Wachstumsdellen in den anderen Segmenten dank einer dominanten Marktstellung und innovativer Konzepte und erfolgreichem Upselling im Fotofinishing mehr als überkompensieren konnte.



Insgesamt erzielte CEWE im Schlussquartal ein dynamisches Wachstum auf rund 314 Mio. Euro (+8,6% yoy). Mit einem EBIT von knapp 80 Mio. Euro lag das Ergebnis nochmals deutlich über dem bereits starken Vorjahresniveau (EBIT-Marge: 25,4%). Auch auf Gesamtjahressicht fiel bei einem moderaten Umsatzwachstum auf 727,0 Mio. Euro (+1,7% yoy) der Ergebnisanstieg auf rund 79 Mio. Euro deutlich überproportional aus (+39% yoy), womit nicht nur die Vor-Corona-Perspektive des Unternehmens (EBIT: 58-64 Mio. Euro), sondern auch unsere Schätzungen (MONe: 52,9 Mio. Euro) sowie der Konsens (54,9 Mio. Euro; Stand: 22.01.2021) massiv übertroffen wurden.



Wenngleich wir im gewöhnlich ohnehin stärksten Quartal auch für Q4/20 mit positiven Stayat-Home-Effekten gerechnet hatten, überrascht uns das Ausmaß. Wir hatten unsere Ergebnisschätzungen zuletzt reduziert (siehe Comment von 13.11.2020), da wir angesichts der ganzjährigen Beschränkungen und wegfallender Events wie Hochzeiten oder Urlaubsreisen von einem geringeren Upselling-Potenzial im Kerngeschäft und Bestellungen von weniger aufwändigen Fotobüchern ausgegangen waren. Dennoch resultierten vorteilhafte Produktmixeffekte (u.a. geringerer Materialaufwand im Fotofinishing), die stringente Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen und Skaleneffekte sowie die erhöhte Nachfrage nach Mehrwertprodukten in einer erneut starken Profitabilität, sodass die EBIT-Marge in 2020 um 280 BP auf 10,9% weiter ausgebaut wurde. Die TV-Kampagne 'mein individuelles persönliches Geschenk' dürfte angesichts der vielerorts bestehenden Kontaktbeschränkungen und Social-Distancing über die Weihnachtsfeiertage zu einer hohen Nachfrage nach Fotogeschenken geführt haben, sodass im Jahresschlussquartal neben einer erfolgreichen Neukundengewinnung der Umsatz pro Foto noch einmal gestiegen sein dürfte.

Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 140,00 Euro

