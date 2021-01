AT&T schließt 2020 mit Milliardenverlust ab - Tagesgeschäft besser als erwartet

DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im vierten Quartal wegen des harten Konkurrenzkampfs auf dem US-Fernseh- und Videomarkt einen Milliardenverlust eingefahren. Weil der Konzern seine Videogeschäfte in eine eigene Sparte umgliederte und die Chancen im Heimatmarkt deutlich schlechter einschätzt, musste AT&T allein in diesem Segment 15,5 Milliarden Dollar an Wertberichtigungen vornehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mitteilte.

AT&T ist derzeit dem Vernehmen nach dabei, für seinen Tochterunternehmen DirecTV einen Käufer zu suchen. AT&T hatte den US-Satelliten-TV-Anbieter 2015 für 49 Milliarden Dollar übernommen - dürfte wegen des Booms von Videostreaming über die Internetleitung aber deutlich weniger bei einem Verkauf erzielen.