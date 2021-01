Merus N.V. gibt geplantes öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt

Jefferies LLC und SVB Leerink LLC agieren als Konsortialführer für das Angebot.

Das Angebot erfolgt gemäß einer Rahmenregistrierungserklärung (Shelf Registration Statement) auf Formular S-3, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) am 20. August 2019 als Registrierungserklärung auf Formular F-3 eingereicht und durch eine am 30. April 2020 eingereichte nachträgliche Änderung von Formular F-3 auf Formular S-3 abgeändert wurde, die durch SEC am 5. Mai 2020 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines schriftlichen Prospekts und einer Prospektergänzung, die Teil der Registrierungserklärung sind und, worauf vorsorglich hingewiesen wird, (i) keinen „Prospekt“ im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die „Prospektverordnung“) darstellen und nicht von einer zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums geprüft wurden und (ii) keinen „Prospekt“ im Sinne der Prospektverordnung als Teil des inländischen Rechts im Vereinigten Königreich kraft des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die „britische Prospektverordnung“) darstellen und nicht von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich geprüft wurden. Eine vorläufige Prospektergänzung und ein zugehöriger Prospekt bezüglich des Angebots wird bei der SEC eingereicht und wird auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Exemplare der vorläufigen Prospektergänzung und des zugehörigen Prospekts bezüglich des Angebots sind, sobald sie verfügbar sind, bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022 oder telefonisch unter (877) 821-7388 sowie per E-Mail unter Prospectus_Department@Jefferies.com oder bei SVB Leerink LLC, Attention: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, Massachusetts 02110 sowie telefonisch unter 1-800-808-7525, Durchwahl 6132, oder per E-Mail unter syndicate@svbleerink.com erhältlich.