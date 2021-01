Ajinomoto Bio-Pharma Services und Humanigen erweitern Vereinbarung zum "Fill and Finish" des COVID-19-Therapeutikums Lenzilumab, das kurz vor dem Abschluss der Phase-3-Studie steht

San Diego und Burlingame, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma

Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter im Bereich der

biopharmazeutischen Auftragsentwicklung und Fertigung, und Humanigen, Inc.

(NASDAQ: HGEN) ("Humanigen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen

Stadium, das sich mit seinem führenden Medikamentenkandidaten Lenzilumab (TM)

auf die Vorbeugung und Behandlung einer Immunhyperantwort namens "Cytokine

Storm" konzentriert, haben heute bekannt gegeben, dass die Unternehmen ihren

"Fill and Finish"-Vertrag zur Herstellung von Lenzilumab erweitern werden.

Lenzilumab ist eine der wenigen Behandlungsoptionen in der Phase 3 für

Patienten, die mit COVID-19 in stationärer Behandlung sind.



Humanigen sichert sich damit die zeitgerechte Auslieferung seines Therapeutikums

für die klinischen Studien und im Falle der Kommerzialisierung. Die aseptische

Herstellung und Abfüllung findet im Werk von Aji Bio-Pharma in San Diego statt.

Humanigen rekrutiert derzeit aktiv Patienten für eine Phase-3-Studie in den USA

und Brasilien und bereitet den Antrag auf eine COVID-19-Notfallzulassung (EUA)

für Lenzilumab vor.







zusammenzuarbeiten", sagte Cameron Durrant, MD, MBA, Chief Executive Officer von

Humanigen. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die hochqualitativen

aseptischen Abfülldienstleistungen von Aji Bio-Pharma zu nutzen, um eine

zeitnahe Versorgung mit Lenzilumab zu gewährleisten, da das Ende unserer

klinischen Phase-3-Studie näher rückt und wir die Einreichung des Antrags auf

Notfallgenehmigung vorbereiten."



"Wir freuen uns, die Bemühungen von Humanigen, dieses potenzielle Therapeutikum

im Kampf gegen COVID-19 bereitzustellen, weiterhin unterstützen zu können",

sagte Kristin DeFife, Ph.D., Sr. VP of Operations & Site Head bei Ajinomoto

Bio-Pharma Services. "Durch diese Zusammenarbeit können wir unsere Erfahrung mit

Arzneimitteln, unsere Infrastruktur und unsere starke regulatorische

Erfolgsbilanz nutzen, um die Entwicklung eines Wirkstoffs zu unterstützen, der

das Potential hat, Patienten zu helfen, die mit dieser verheerenden Krankheit

kämpfen."



Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma Services



Ajinomoto Bio-Pharma Services ist ein voll integriertes Auftragsentwicklungs-

und Herstellungsunternehmen mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten,

Japan und Indien, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung,

cGMP-Herstellung und aseptische Abfüllung von APIs und Zwischenprodukten für

kleine und große Moleküle anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Wir freuen uns sehr, mit Aji Bio-Pharma beim Fill and Finish von Lenzilumabzusammenzuarbeiten", sagte Cameron Durrant, MD, MBA, Chief Executive Officer vonHumanigen. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die hochqualitativenaseptischen Abfülldienstleistungen von Aji Bio-Pharma zu nutzen, um einezeitnahe Versorgung mit Lenzilumab zu gewährleisten, da das Ende unsererklinischen Phase-3-Studie näher rückt und wir die Einreichung des Antrags aufNotfallgenehmigung vorbereiten.""Wir freuen uns, die Bemühungen von Humanigen, dieses potenzielle Therapeutikumim Kampf gegen COVID-19 bereitzustellen, weiterhin unterstützen zu können",sagte Kristin DeFife, Ph.D., Sr. VP of Operations & Site Head bei AjinomotoBio-Pharma Services. "Durch diese Zusammenarbeit können wir unsere Erfahrung mitArzneimitteln, unsere Infrastruktur und unsere starke regulatorischeErfolgsbilanz nutzen, um die Entwicklung eines Wirkstoffs zu unterstützen, derdas Potential hat, Patienten zu helfen, die mit dieser verheerenden Krankheitkämpfen."Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services ist ein voll integriertes Auftragsentwicklungs-und Herstellungsunternehmen mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten,Japan und Indien, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung,cGMP-Herstellung und aseptische Abfüllung von APIs und Zwischenprodukten fürkleine und große Moleküle anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine