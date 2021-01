Great Atlantic entdeckt in seinem Konzessionsgebiet Golden Trust neue Goldanomaliezone über 1 km mit Werten bis zu 52 ppb Au - Das Projekt ist 1 km von Marathon Gold Corp. entfernt - Zentral-Neufundland

VANCOUVER, British Columbia-27. Januar 2021 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV.GR) (das „Unternehmen” oder „Great Atlantic”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem hundertprozentigen Projekt Golden Trust geochemische Goldanomalien im Boden identifiziert hat. Das Konzessionsgebiet liegt in Zentral-Neufundland; seine südliche Grenze ist 1 km nördlich des Goldkonzessionsgebiets Valentine von Marathon Gold Corp. (TSXV.MOZ).





David Martin, der VP Exploration von Great Atlantic, merkte dazu an: „Wir sind mit unserem ersten Explorationsprogramm im Goldkonzessionsgebiet Golden Trust sehr zufrieden. Der Anteil der Bodenproben mit anomalen Goldwerten ist sehr hoch, wobei sich die anomalen Proben auf einige Bereiche konzentrieren, die Zielgebiete in der Exploration von 2021 sein werden. In dieser Region des Konzessionsgebiets wird auch eine nordöstlich streichende Verwerfung gemeldet, die eine günstige Struktur für eine Goldmineralisierung darstellt.“

Das Programm 2020 mit Vorerkundung und Entnahme von Bodenproben wurde in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets Golden Trust durchgeführt. 23 Proben (ungefähr 18 % der Proben) ergaben anomale Werte von 6-52 ppb Gold, von denen elf Proben (ungefähr 9 % der Proben) 11-52 ppb Gold aufwiesen und 4 Proben den Wert von 20 ppb Gold (24-52 ppb Au) überschritten. Die Goldanomalien treten als Einzelproben-Anomalien und als Cluster anomaler Proben auf. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

- 16 von 50 Proben (ca. 32 %) entlang eines ca. 1,3 Kilometer langen Abschnitts einer Bodenlinie ergaben 6-26 ppb Gold, wobei sechs Proben 11-26 ppb Gold aufwiesen. In dieser Region wird eine nordöstlich streichende Verwerfung gemeldet.

- Drei von sechs Proben entlang eines ca. 130 Meter langen Abschnitts einer Bodenlinie ergaben Goldwerte von 14, 19 und 52 ppb.

- Verstreute weitere Goldanomalien ergaben bis zu 28 ppb Gold.





