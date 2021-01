Walcott Resources Ltd. unterzeichnet Konzessionskaufvereinbarung für den Erwerb einer Lithiumkonzession in Quebec

Vancouver, British Columbia - 27. Januar 2021 - Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL) (das „Unternehmen“ oder „Walcott“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Konzessionskaufvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer NSR-Gebühr von 2 %) innerhalb des Lithiumkonzessionsgebiets Route 381 und auf dem Weg dorthin unterzeichnet hat (die „Übernahme“). Das Konzessionsgebiet besteht aus 40 Rohstoffclaims, die sich im James Bay Territory nördlich von Matagami in der kanadischen Provinz Quebec befinden und eine Grundfläche von 2.126 Hektar umfassen (das „Lithiumkonzessionsgebiet Route 381“). Das Lithiumkonzessionsgebiet Route 381 grenzt unmittelbar westlich an das von der Firma Stria Lithium Inc. betriebene Lithiumprojekt Pontax.

David Thornley-Hall, CEO des Unternehmens, erklärt: „Mit der Übernahme des Lithiumkonzessionsgebiets Route 381 haben wir die zweite Phase unseres Geschäftsmodells eingeleitet, das den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Schwerpunkt auf Batteriematerialien vorsieht. Die Lithiumkonzession Route 381 befindet sich in einem faszinierenden und ertragreichen Rechtsystem, wo Lithium aus Hartgestein gewonnen wird und in dem mehrere Lithiumprojekte aktiv erschlossen werden, darunter das Projekt Rose von Critical Elements Lithium Corporation, das Lithiumprojekt Whabouchi und das Lithiumprojekt James Bay von Galaxy Lithium (Canada) Inc. Das Unternehmen freut sich schon auf das erste Explorationsprogramm, das in der Feldsaison 2021 auf dem Projektgelände in Angriff genommen wird.“

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Januar 2021 wird das Unternehmen in Verbindung mit der Übernahme auch die bereits angekündigte Namensänderung in „MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.“ vollziehen (die „Namensänderung“). Das Unternehmen hat sich das Börsensymbol „MEGA“ reserviert und wird sich in Verbindung mit der Namensänderung unter diesem Kürzel im Börsenhandel präsentieren.

Bedingungen der Transaktion

Als Gegenleistung für die Übernahme wird das Unternehmen den Verkäufern eine Summe von insgesamt 60.000 Dollar bezahlen und 4.000.000 Stammaktien aus dem Aktienkapital des Unternehmens (die „Zahlungsaktien“) zu einem festgesetzten Preis von 0,32 Dollar pro Zahlungsaktie übergeben. Zusätzlich wird das Unternehmen den Verkäufern eine Gewinnbeteiligung (Net Smelter Royalty/„NSR“) von 2 % gewähren.